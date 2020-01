El abogado Guillermo Thornberry juró esta tarde como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En una ceremonia en la que participaron miembros de la Comisión Especial de la JNJ y los otros seis títulares de la entidad, Thornberry asumió el cargo en reemplazo del abogado Marco Falconí.

En el segundo concurso de la JNJ, Thornberry obtuvo el octavo lugar. Sin embargo, tras determinarse que Falconí no merecía una bonificación especial otorgada a los que realizaron el servicio militar acuartelado tal como reveló Perú21, el orden de mérito de la JNJ fue modificado y Falconí pasó a ser miembro suplente. Por ello, Thornberry asume su lugar.

Guillermo Thornberry es abogado titulado por la PUCP y cuenta con un master en Economía por la Universidad de Cambridge. Asimsmo siguió estudios de especialización en Negocaición en la Escuela de Derecho de Harvard.

Asimismo, durante su carrera profesional, ha ocupado cargos como presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) entre 1997-2000. También fue presidente del Organismo Supersvisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) entre 2007 y 2012.

Un hecho que marcó la atención de la juramentación, fue la ausencia de la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma. Anteriormente, la magistrada tampoco estuvo presente en la juramentación de cinco magistrados pues consideraba que no debía realizarse hasta que no se resuelvan los cuestionamientos contra Marco Falconí. Igualmente no acudió a la juramentación de María Zavala, la sexta integrante de la JNJ. No se conocen aún las razones por las que faltó a la ceremonia de Thornberry.

Tampoco estuvo presente Antonio Abruña, rector de la Universidad de Piura y miembro de la Comisión Especial de la JNJ.

Por otro lado, el presidente de la Comisión Especial, el defensor del pueblo Walter Gutiérrez, advirtió a los siete miembros de la JNJ que serán “acechados y presionados” para el ejercicio de su cargo. “Ahí es cuando ustedes demostrarán la consistencia de la JNJ”, expresó el títular de la Defensoría del Pueblo.

En su discurso, Gutiérrez reveló que en un momento que “nos plantearon” que no se tome juramento a la JNJ. “Todos tomamos una decisión por el costo que significaba para la reforma de justicia”, aseveró el ombudsman.

Al evento también acudieron el exministro de Justicia Diego García Sayán, la exdefensora del pueblo Beatriz Merino y la títular de la Confiep María Isabel León.