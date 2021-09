El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, desde Trujillo, se refirió al proceso en su contra por terrorismo y resaltó que su defensa legal continuará empleando los mismo argumentos de siempre en el siguiente juicio programado para el 22 de setiembre.

Pese al testimonio brindado por distintos testigos, que lo sindicaron de haber estado presente en el campamento terrorista de Sendero Luminoso en el Vraem, el parlamentario desestimó estas versiones.

“Vamos a presentar los mismos argumentos de siempre. De los cuatro testigos en contra, a una la Policía le dictaba las respuestas. El otro muchacho que dice ser pionero, es decir que Sendero Luminoso lo ha tenido desde niño, no sabe explicar dónde queda el sitio ni qué cosa es adoctrinamiento, ni cuál es la forma en la que, en teoría, a mí me han adoctrinado. Esa es la acusación: que yo he recibido adoctrinamiento y entrenamiento militar. Un tercer testigo, que es el más importante creo yo, porque cuando se anula mi juicio del que salí absuelto, lo que plantea la Suprema es que no se había valorado la opinión de ese testigo. ¿Qué dijo ese testigo? Que no me conoce y que a él lo han manipulado y lo han hecho firmar un documento que él no ha leído. El cuarto testigo que se presentó la semana pasada y que también ha ido en contra, ha dicho lo mismo: que la Policía y la Fiscalía lo ha manipulado y que lo ha hecho acusar no solo a mí, sino también a Vladimir Cerrón, a Guido Bellido, y a un montón de gente”, manifestó.

Asimismo, Bermejo indicó que no recordaba dónde se encontraba en la fecha en la que sindicaba haber estado en el campamento senderista.

Sin embargo, destacó que cuando su defensa tuvo cómo sustentar que en dicha fecha se encontraba en Trujillo y no el Vraem, los testigos habrían cambiado su versión.

“Ahora vienen los testigos de descargo. Mira, les doy otro dato. Ellos decían que la supuesta visita al campo terrorista fue en febrero. Yo ni me acordaba que había hecho en febrero de hace ya tantos años. Nosotros hemos podido demostrar que hermanos de aquí de Trujillo, que estuve en Trujillo en esa fecha que ellos dicen yo estuve en el Vraem. A penas nosotros dijimos que teníamos cómo demostrar, inmediatamente todos cambiaron su versión y dijeron que fue en marzo”, precisó.

Finalmente, Bermejo acusó a los medios de culparlo antes de ser juzgado. “Cada vez que un testigo dice algo en contra mía, es titular. (...) La verdad, a mí, hasta ya me da flojera declararles. Porque sé que lo estoy diciendo es baba, porque no lo van a publicar. A la final el resumen que ustedes siempre hacen es contrario a uno, por anteojeras ideológicas. Para ustedes yo ya soy culpable antes de ser juzgado. (...) Lo único que les importa es la frasecita en la que me puedan acusarlo para ponerlo como portada de su periódico”

