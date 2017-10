Guido Lombardi: "A Alan García ya nadie le cree"

El congresista Guido Lombardi desestimó este lunes las críticas que, en entrevista con Perú21, el ex presidente Alan García lanzó contra el mandatario Pedro Pablo Kuczynski por su participación en la viabilización de obras públicas en favor de la empresa Odebrecht.

García, quien rechazó haber recibido algún dinero de la firma brasileña, se refirió al caso del ex presidente Alejandro Toledo —a quien se acusa de haber cobrado coimas de US$20 millones— y comprometió al gobierno con el lento proceso para su extradición, debido a la relación que tuvo Kuczynski como ministro de Economía de Toledo.

"Hay un jefe de banda que cobró directamente, que está fugado y que no volverá al Perú porque cerraría el círculo de los demás integrantes de esa banda que en 18 minutos pudieron firmar un contrato monumental, salvando todos los obstáculos posibles. Y algunos de ellos tuvieron ONG con participación directa de Odebrecht y de Barata", expresó a este diario.

Consultado por Ideeleradio por esas declaraciones, Lombardi minimizó las referencias que hizo el líder aprista y argumentó que este está deslegitimado para opinar al respecto.

"¿Tiene, realmente, alguna trascendencia para el país lo que pueda decir Alan García a estas alturas? No, pues. ¿pasó la valla electoral el Apra? No. Tuvo 4% en las elecciones, no tiene importancia", manifestó.

Pero el parlamentario insistió en su discurso: "Nadie le cree a ese señor, incluso los jóvenes saben que fue una catástrofe para el país, en su primer y segundo mandato".