La renuncia de Magnet Márquez Ramírez al Ministerio de Educación —tras su defensa cerrada de la meritocracia en el sector y a solicitud, ha trascendido, del primer ministro Alberto Otárola— fue aprovechada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, para realizar seis ajustes en su gabinete, esos que anticipó Perú21 semanas atrás en medio del reclamo ciudadano por el incremento de la delincuencia y el marasmo económico en que se encuentra el país, entre otros.

Es la tercera recomposición ministerial en la gestión de Boluarte y la segunda bajo la batuta de Otárola, quien parecería haberse consolidado en el cargo a costa de la salida del gabinete de personas como Magnet Márquez y Fernando Varela de la cartera de Trabajo. La primera con una firme postura en contra de la ley aprobada por el Congreso para incorporar a la carrera pública magisterial a más de 14 mil docentes sin título pedagógico, y que anticipó sería observada por el Ejecutivo. El segundo, Varela, bajo cuya gestión se canceló de manera definitiva la inscripción irregular de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), tramitada en el gobierno del golpista Pedro Castillo y con vínculos con el Movadef.

Ambas medidas respaldadas por la población, pero que juegan, sin duda, en contra de intereses congresales como los de la bancada Bloque Magisterial, que tiene 9 votos, por lo que el ruedo de las cabezas de Márquez y Varela no sería sino una rama de olivo, una concesión del Gobierno en favor de sectores parlamentarios, tal como ocurrió en los nefastos tiempos de Pedro Castillo con ‘Los Niños’. Y es que, como entonces, el de Dina Boluarte es un régimen huérfano de aval a nivel político que requiere congraciarse con el Legislativo para disipar los fantasmas de la vacancia y la censura a ministros y así mantenerse en el poder hasta julio de 2026.

NUEVOS MINISTROS. Así queda el gabinete Otárola tras recomposición.

¿QUIÉN ES QUIÉN?

El recambio ministerial de ayer comprometió a un total de seis ministerios. En cuatro de ellos hay rostros nuevos. En Educación nuevamente aparece el reparto de carteras en función del interés de fuerzas políticas en el Congreso. Así, le dieron el sector a Miriam Ponce, quien, en 2021, cuando Keiko Fujimori disputaba la presidencia de la República en segunda vuelta con Pedro Castillo, integró el equipo técnico en temas de educación de Fuerza Popular, que hoy ostenta una fuerte primera minoría con 22 votos. “El compromiso de Keiko Fujimori es construir 3 mil escuelas a nivel nacional”, sostuvo entonces. ¿Impulsará esas obras ahora?

Pasa lo mismo con el cambio en Justicia, en donde ahora estará Eduardo Arana Ysa, quien en 2018 postuló a una regiduría del distrito de San Isidro con la camiseta partidaria de Alianza para el Progreso, que tiene una bancada con 11 votos, y que, según su declaración jurada, tiene una sentencia en contra por alimentos; mientras que como titular de Producción fue nombrada Ana María Choquehuanca, exministra de la Mujer, excongresista de Peruanos por el Kambio y hasta ayer presidenta de la Asociación PYME Perú que ha venido impulsando la formalización de las micro y pequeñas empresas. Asimismo, en Desarrollo Agrario está Jennifer Contreras Álvarez, exdirectora general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Midagri.

En otros dos portafolios, en tanto, se han producido más bien enroques. El cuestionado Daniel Maurate —quien registra más de 200 llamadas telefónicas con presuntos integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto— pasó de Justicia a Trabajo donde se espera que no dé un paso atrás en la anulación de la inscripción de la Fenatep. Finalmente, está Raúl Pérez-Reyes, que dejó Producción para asumir Transportes y quien, según fuentes de este diario, mantendría su presencia en el Ejecutivo gracias a su cercanía con el entorno familiar de la jefa de Estado.

¿TOMA Y DACA?

Ayer, horas después de la toma de juramento a los nuevos ministros, el premier Alberto Otárola se mostró evasivo con la prensa a la que respondió escuetamente que la nueva ministra de Educación, Miriam Ponce Vértiz, quien se venía desempeñando como viceministra de Gestión Pedagógica, aplicaría la misma política meritocrática de su antecesora. No dio tiempo a preguntarle por qué, en contraste con los cambios efectuados, mantiene en el puesto a otros ministros cuestionados. Uno de ellos, el titular de Economía y Finanzas, Alex Contreras, quien cada mes reduce más la proyección del crecimiento económico, situándola ahora en un magro 1.1% para este año, además de no mostrar reflejos para destrabar grandes proyectos mineros y mantiene la economía en una suerte de piloto automático con inversión privada en rojo. También el titular del Interior, Vicente Romero, quien no ha logrado reducir los alarmantes índices de criminalidad en una Lima donde un 82% de la población no se siente segura en las calles, según una encuesta de Ipsos.

SABÍA QUE

-Sandro Marcone, experto en temas de educación, advirtió que los cambios en el sector responden a que está en marcha una “contrarreforma educativa” que obedece a “intereses personales y económicos”. “El Ejecutivo, en su alianza con el Congreso, ha vendido al mejor postor la política educativa del país”, dijo Marcone.

-La nueva titular Miriam Ponce deberá presentarse mañana ante la Comisión de Educación del Parlamento para responder sobre la implementación de la ley de nombramiento de docentes.