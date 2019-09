El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto el hábeas corpus presentado por la familia de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, que busca anular la prisión preventiva que cumple en el marco del caso Odebrecht.

En su exposición, la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, mencionó que el peligro procesal “no debe sustentarse en meras conjeturas y especulaciones sino en actos concretos y evidentes”.

“Lo acaba de decir la Corte Suprema (...), ha sido muy clara y categórica en señalar que el peligro procesal no debe sustentarse en meras conjeturas y especulaciones sino en actos concretos y evidentes, y en este caso no lo hay, no existe. Lo único que existe es una presunción de que Keiko Fujimori, en tanto líder del partido Fuerza Popular, tendría conocimiento o habría obstruido u ordenado obstrucción”, afirmó.

Agregó que la resolución que impone la prisión preventiva contra Keiko Fujimori está sustentada en “meras inferencias”. “No hay un acto concreto, ni siquiera en la imputación por organización criminal, ni siquiera en la propia imputación por lavado de activos”, dijo.

Giulliana Loza enfatizó que “ningún ciudadano peruano merece estar privado de su libertad” por “conjeturas”.





“Ni la señora Fujimori, ni ningún ciudadano peruano merece estar privado de su libertad en base a una presunción, a una conjetura, a una especulación, sea o no una política, más allá de todo estamos hablando de un ciudadano que merece el respeto de todos sus derechos”

Ante los cuestionamientos del presidente del TC, Ernesto Blume, sobre si existen o no declaraciones testimoniales que acrediten la supuesta comisión de los hechos de los imputados, Loza destacó que “no existe ni prueba ni elemento de convicción” al respecto.

“No existe ni prueba ni elemento de convicción, menos aún de corroboración, solamente una presunción, una mera inferencia, una deducción, una conjetura, que en tanto Keiko Fujimori era líder de Fuerza Popular, debiera conocer todo lo que ocurría en su entorno”, dijo.

La abogada criticó también los plazos otorgados para la sustentación de su defensa y alegó faltas al debido proceso.