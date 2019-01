Germán Juárez sobre los Humala - Heredia:"Existen elementos reveladores" [ENTREVISTA]

A dos años y siete meses de abrir investigación al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, el fiscal Germán Juárez decidió culminar la pesquisa al considerar que tiene suficientes pruebas contundentes para acusarlos. Tiene 30 días para presentar su expediente al Poder Judicial con el fin de llevar el caso a juicio oral.



Finalmente, culminó la etapa de investigación a la ex pareja presidencial.

-No se realizará ningún acto de investigación más. Pasamos a la etapa de la acusación y, de acuerdo a ley, me dan 30 días. Podemos acusar o archivar.



Todo indica que acusará. ¿La empresa Odebrecht financió la campaña electoral de Humala?

-De acuerdo a las pruebas obtenidas, sí. Existen elementos reveladores de la comisión del delito de lavado de activos agravado. Hemos realizado diligencias sustanciales. En cuanto al financiamiento, llegamos a la conclusión de que el Gobierno de Venezuela y la empresa Odebrecht financiaron las dos campañas de Ollanta Humala.



Ollanta Humala y Nadine Heredia serían acusados formalmente en los próximos días por la Fiscalía. (Foto: Agencia Andina) (Foto: Agencia Andina)

Puede ser más preciso.

-Estamos hablando de dos periodos: 2006 y 2011. En 2006 habría recibido dinero del Gobierno venezolano y en el segundo de las constructoras Odebrecht y OAS. En el caso de Odebrecht, entregó US$3 millones, como dijo Barata. Mientras que OAS entregó unos US$500 mil a través del publicista brasileño Valdemir Garreta.

¿A quiénes más incluye en la acusación?

-A Antonia Heredia, Ilan Heredia, Rocío Calderón; madre, hermano y amiga de la ex primera dama. También a Julio Torres, Mario Aliaga, entre otros.



¿En qué se basa para llegar a esta conclusión?

-Hay un montón de elementos de convicción, como las declaraciones de Odebrecht y las de Barata. Hay una hoja de cálculo donde aparece la consignación de los 4 millones 800 mil reales (US$3 millones) que habría recibido Humala. Hay un informe jurídico y de la Policía que establece que OH es Ollanta Humala. No olvidemos los testimonios de los aportantes, quienes señalan que nunca entregaron dinero al Partido Nacionalista. Otros indican que les alteraron la entrega. Hay audios donde se les escucha hablar a Ilan Heredia, a Julio Torres sobre el manejo del dinero de los aportantes.



¿Se confirmó el desbalance patrimonial en las cuentas de Humala y su entorno?

-Hay un desbalance patrimonial que asciende a más de S/14 millones. Eso implica a todos los imputados.



¿Cuántos años de cárcel pedirá para Humala?

Aún estoy evaluando. Debo hacer una prognosis de pena. Eso se hará en el momento que haga mi escrito de acusación. Los sentenciados por ese delito (Lavado de activos agravado) tienen una pena mínima de 15 años.



Humala calificó de “mamarracho” su investigación, ¿tiene sustento?

Es lógico. ¿Qué imputados aceptan los cargos?

-Las cosas se verán en las audiencias. Igual decían que no había nada y les dieron prisión preventiva. Estoy convencido de que en este caso puedo ganar porque tengo las pruebas. Por eso me estoy yendo a juicio oral.



En reiteradas ocasiones ha dicho que podrían fugar del país. ¿Evalúa pedir prisión preventiva?

-En cualquiera de las etapas podemos hacer ese requerimiento, basta que haya un indicio de peligro de fuga. Uno siempre analiza las posibilidades para asegurar la presencia de los imputados en el proceso.



¿Qué viene ahora?

El juez tiene que señalar una audiencia para la fecha de control de acusación. Esa diligencia contará con la presencia de los imputados, sus abogados y los medios de prueba con los cuales se acreditará el delito. Luego vendría el juicio oral.



¿Y la sentencia para cuándo, hablamos de años?

No, solo de meses.