Gerardo Távara: “Muchos buscan llegar al Congreso para evadir la justicia”

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, anunció que enviarán un nuevo proyecto relacionado con la inmunidad parlamentaria. Para Gerardo Távara, se necesita un cambio constitucional y no solo una modificatoria en el reglamento, como pretenden algunas bancadas del Congreso.

¿Qué tanto afecta que se haya archivado el proyecto de inmunidad parlamentaria enviado por el Ejecutivo al Congreso?

Yo creo que mucho porque, como se ha mostrado durante los últimos años, el Congreso ha negado el levantamiento de inmunidad parlamentaria o lo ha demorado al extremo de que ha permitido que los congresistas involucrados se fuguen. Los casos más recientes son los de los parlamentarios Benicio Ríos y Edwin Donayre. En este último caso era claro que un sector del Congreso estaba dilatando el levantamiento de su inmunidad .

¿No cree que se vaya a dar un cambio?

Uno esperaría un cambio de actitud, pero ya hay quienes han adelantado que en el caso del congresista Joaquín Dipas (fujimorista sentenciado a cinco años de cárcel por el delito de colusión) van a esperar la sentencia firme, cuando es claro que en determinadas circunstancias la apelación no suspende la aplicación de la condena. Yo me temo que en el caso de este legislador se repetirá lo mismo que con Donayre y Ríos; es decir, se va a fugar. En ese contexto, mantener las reglas de inmunidad resulta incomprensible para la población.

Hay dos nuevos casos de congresistas para quienes se les ha pedido el levantamiento de inmunidad.

Los dos casos (Moíses Mamani y Yesenia Ponce) son por mentir en sus hojas de vida y es que no se valora que en una declaración jurada se tiene que contar la verdad. Cuando alguien es capaz de ocultar o falsear información que es importante, se hace el pedido de levantamiento de la inmunidad.

¿El partido por el que ingresan comete un error al no revisar mejor estos casos?

El primer filtro es el partido político porque tiene la responsabilidad de conocer con detalle a los candidatos. También hay una responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, e incluso de la población por no informarse. Pero es importante que se vuelva a discutir la propuesta de levantamiento de inmunidad parlamentaria para que un órgano externo al Congreso se encargue de eso.

¿Eso no rompería el equilibrio de poderes?

No lo creo. El Congreso está facultado a destituir o inhabilitar a un juez, a un fiscal, está facultado a declarar la vacancia de un presidente, entonces ¿por qué el Poder Judicial no podría estar facultado a levantar la inmunidad cuando un congresista de la República comete un delito?

¿Es decir, que el Congreso no deber ser juez y parte?

Exacto. Además, en el Parlamento no se está usando bien el mecanismo de inmunidad parlamentaria y se está yendo por el camino de la impunidad.

¿Por qué dice que no lo están usando bien?

Muchos candidatos al Congreso, y ahora legisladores, buscan llegar al Parlamento para evadir la justicia; es decir, ya tienen procesos y quieren evitar que se les investigue por esos casos. Lo que digo también se demuestra cuando ponen trabas a las investigaciones.

¿Como el caso de Edwin Donayre?

El caso Donayre recién procedió cuando ya no se tuvo más argumentos porque fue dilatado por varios meses. Aunque creo que esto no es un tema de un determinado partido, pasa en cualquier agrupación.

¿Se cumple la frase “otorongo no come otorongo”?

Bueno, cuando miras los casos y votos, uno se pregunta ¿estos ocho o diez congresistas que votaron a favor del acusado son responsables del blindaje? Sí lo son. También nace la interrogante de ¿qué tipo de intercambios se producen al interior para proteger a algunos colegas?

¿Cree que hay intercambio de favores?

Creo que sí, para que se dilaten los casos.

¿Está bien pedir la cuestión de confianza por la inmunidad parlamentaria?

Sí. Hay varios proyectos relacionados con inmunidad que vienen desde hace mucho tiempo, como el de Patricia Donayre, que planteaba la eliminación de este mecanismo. Incluso hay países en los cuáles los parlamentarios no gozan de eso. Hay que considerar que cada vez que un fiscal encuentra que hay un hecho relacionado con un parlamentario, tiene que esperar hasta que el Congreso le levante este beneficio para que recién lo pueda investigar.

Hay quienes sostienen que la cuestión de confianza ha sido presentada de manera inconstitucional.

La cuestión de confianza propuesta por el Poder Ejecutivo está dentro de sus facultades constitucionales y confiamos en que abra un camino para el entendimiento y no para la confrontación.

¿Incluso poniendo un plazo como lo ha hecho el premier Salvador del Solar en la carta que llevó al Congreso?

No veo por qué no poner un plazo. Lo que se busca es que estas reformas políticas sean aplicables a partir de las elecciones de 2021, y como el Congreso aprobó unas reglas electorales, no se puede hacer cambios un año antes de las elecciones, así que entiendo que se quiere tener estas leyes cuanto antes. Otra cosa es que los proyectos del Ejecutivo deben tener prioridad, y en este caso no ha ocurrido.