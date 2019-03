George Forsyth: “La mafia está al acecho, los ves en las calles”

Con o sin apoyo policial, el ex arquero de Alianza Lima iba a combatir a las mafias de La Victoria . Afortunadamente, la Policía lo respalda con inteligencia y con efectivos. Pero su vida está en constante riesgo. Anda con chaleco antibalas, su deseo de recuperar La Victoria es irreductible. Ante las amenazas permanentes su lema es: lo que tocó, tocó. Susel Paredes, jefa de seguridad ciudadana, es un gran apoyo, así como todo su equipo.

¿Se imaginaba que su alcaldía sería así de complicada y mafiosa?

Yo fui regidor por La Victoria en 2011-2014, en la gestión del alcalde Sánchez Aizcorbe. No continué en el gobierno de Elías Cubas, porque sabía que no había la voluntad de darles espacio a los regidores. Por eso me preparé para ser alcalde, para cambiar el distrito. Como regidor tuve mi primer encontrón con las mafias y el crimen organizado. Al ser usuario, por el negocio textil que tengo, paraba seguido en Gamarra. Y era una experiencia dramática. Especialmente el tema del parqueo. Te pedían coima, pago, te insultaban y rayaban el carro. Hice un estudio y un análisis y saltó lo que ocurría en el parqueo. En Gamarra tiene que haber una playa subterránea. Lo denunciamos en concejo, se planteó la tercerización. Y ahí es cuando balean al subgerente de Desarrollo Urbano, a un regidor y a mí me amenazaron. Tuve que andar con guardaespaldas. Siendo regidor, el guardaespaldas me salía mucho más de lo que recibía como regidor.

Entonces, conocía bien la realidad.

Sabía lo que iba a encontrar. Y ellos saben lo que sería mi gestión porque ya había chocado con ellos siendo regidor.

¿Es cierto que hay 25 mafias en Gamarra?

En La Victoria hay mucho más. Las mafias han sectorizado las cuadras. Cada una tiene su propia mafia. En Gamarra hay 52 cuadras. Y no estamos hablando de todo lo que es Grau, Luna Pizarro, 28 de Julio, que tienen el problema del comercio ambulatorio. Ni siquiera estamos hablando del Mercado de Frutas…

¿Es mafioso?

Es una mafia grande, a punta de pistola. Y el parqueo es una fuente de ingreso. La última gestión terminó de hundir a La Victoria. Lamentablemente está al borde de la muerte. Ahorita está en cuidados intensivos. La situación es muy grave. No hemos logrado nada todavía en este poco tiempo. Hemos dado pasos importantes, firmes que indican el camino que estamos tomando, pero no hemos logrado grandes cosas.

¿Cuál es su meta para Gamarra?

Para Gamarra y para La Victoria. No soy alcalde de Gamarra. Y yo amo a La Victoria. Me dio muchísimas cosas. Mi familia se fajó para darme una buena educación y se lo agradezco. Pero La Victoria me dio la calle, el criollismo, me dio barrio. Hasta los 13 estudié fuera del Perú y llegué de frente a La Victoria. Mis mejores amigos son de ahí, gente de fútbol. Estoy muy agradecido.

¿Cuál es su objetivo para La Victoria?

Lo justo, ni más ni menos. Para el PBI del Perú, es el tercer distrito más importante detrás de donde está la banca. En emprendedores, comercialización, industria, La Victoria es número uno del Perú.

¿La Policía lo apoya?

Sí. Las mafias no son competencia municipal en realidad. Gamarra debe ser el mejor y más grande centro comercial del Perú. Igual que otros países, con juegos para niños, cines. Las entradas de ingreso están abiertas, la gente ya no necesita DNI.

¿Cuál es su próximo paso para Gamarra?

Es el primer lugar donde se tomaron medidas directas porque es el foco de la corrupción, de las mafias. ¿Cómo las debilitas? Ciérrales el bolsillo. Son inmensamente ricas; con esa plata hacen lo que quieren. Por eso hemos neutralizado a la mafia del comercio ambulatorio y el parqueo en Gamarra.

¿De cuánto era el cupo por la calle y el parqueo?

5,000 soles un puesto de metro cuadrado. Cuando una tienda formal te cuesta 1,000 soles.

Algunas galerías cederán tiendas gratuitamente durante seis meses. ¿Cuántos comerciantes se han empadronado?

Tres mil…

¿Les convendrá? ¿Estarán lejos del público, de la calle, se debilitará la venta?

Eso no es cierto. El público recorre toda Gamarra. Además, estamos entregando locales desde el primer piso hasta el octavo, no el piso 10, 15. Ahora, es oferta y demanda. Si estás en los pisos más altos, pagas menos por tu local y puedes bajar el precio de tu producto. Y el comprador por pagar dos soles menos sube nomás. Yo subo nueve pisos porque sé que encontraré productos más cómodos. Si hay galerías de 17 pisos, es porque hay demanda. Claro, cuando se apoderaron de la calle, la demanda se cayó. Si recuperas las calles, las galerías se van a llenar.

¿Cuándo se entregan esos espacios gratuitos?

Esta semana entregaremos 950 locales. Hemos empadronado a tres mil comerciantes en dos meses. Es una lástima, creímos que ese número sería para un día, porque, ¿quién no quiere tener un local gratuito en Gamarra? Parece que el deseo de trabajar en la calle es inmenso.

Pensarán que regresarán a la calle.

Probablemente. La mafia está al acecho, los ves en la calle junto con los jaladores esperando el momento. Por eso, el operativo no ha concluido, es a mediano plazo. Si salimos, mañana las calles están invadidas. Tenemos que continuar con las medidas de seguridad para que esto perdure. La estrategia la he desarrollado antes de asumir. Conozco cómo opera un centro comercial. Ninguno tiene 18 puertas de ingreso. Imposible controlar. El damero ya es peatonal. El presidente respalda una obra del Ministerio de Vivienda para volver peatonal toda Gamarra. Ya nos hemos reunido. La obra comienza pronto. Será un gran cambio, una cirugía plástica hermosa. Gamarra será lo que merece ser.

¿La Policía lo apoya?

Por supuesto que sí. El distrito se estaba desangrando. Tuve que denunciar esto públicamente para que el Estado viera lo que ocurre en La Victoria. Sin el apoyo de los ministros sería imposible avanzar. La municipalidad no puede hacerlo sola.

¿Instalará cámaras de seguridad?

Sí. Estamos instalando 41 cámaras y una central moderna, exclusivamente para Gamarra. En un día normal acuden 300,000 personas. En diciembre son 500,000 diarias. Es la estación más utilizada del metro. La segunda es Grau, porque está cerca de Gamarra. Las cámaras tienen reconocimiento facial y contaremos con el apoyo de la Policía. Pediremos la base de datos a las tiendas de retail para poder reubicarlos.

¿Los formales lo apoyan?

Sí. Están muy contentos, ven que se están alquilando las tiendas. Aparte se está vendiendo mucho más. Tenemos colas en el municipio de gente que quiere formalizarse y pide licencia de funcionamiento, de Defensa Civil.

La extorsión funciona como una empresa también. ¿Cuántos millones han movido estas bandas en Gamarra?

Son varias bandas. Si una cobra 150,000 soles por cuadra, echa números. Claro, las 52 cuadras no tienen ambulantes, pero esas mafias manejan el parqueo del distrito. Dan ‘seguridad’ a las empresas de transporte, etc.

Los ambulantes están desplazándose a zonas limítrofes con Gamarra, en las 17 entradas. ¿No es pasar el problema de un lado al otro?

Se dice que los ambulantes han tomado las vías aledañas. Pero Aviación, 28 de Julio, Bausate y Meza ya estaban tomadas y era diez veces peor. Obviamente, ahora hay menos porque la gente ya no está en las calles sino adentro de las galerías, comprando seguro. El ambulante no vende, no hay demanda en esas calles, está en Gamarra.

¿Qué les ofrece a los ambulantes que quieran formalizarse?

Todas las facilidades. El 70% de la gente venía de las propias galerías. Alquilaban la vía pública para vender y afrontar la competencia desleal del comercio ambulatorio. Se creó el caos. Esta medida hizo que retrocedieran y que regresen. El problema real es 30%. No todos son comerciantes pobrecitos. Ejemplo, hay una señora que contrata a 20 venezolanos para que vendan sus productos, son 20 tiendas. Tiene poder económico. Acá se hizo mucha inteligencia.

La calle se volvió un botín que vendía…

Pero la calle es de todos los peruanos. Hay un grupo que necesita apoyo. En el empadronamiento hemos priorizado para la primera entrega a discapacitados, madres solteras y tercera edad. Tienen mayores dificultades que otros. Tenemos locales para darle a todo el comercio ambulatorio del Perú. Alquila, formalízate. Así no puedes acceder al crédito, fundamental para crecer.

El otro gran punto es el Mercado de Frutas. ¿Se mueve mucha plata?

Uff. Se alquila la calle también, 400 soles paga un camión para vender y son cientos. Esa mafia tiene plata infinita. También cobran por el ingreso de cada carretilla al mercado. Hace 18 años que no pagan arbitrios ni nada a la municipalidad. Está bajo una administración temporal. Es un tema complicado donde las mafias han encontrado espacio.

¿Es su próxima acción?

Es un paso importante. No puedo dar fechas, ya tengo suficiente gente que me quiere matar como para avisarle al enemigo.

¿La Victoria es un distrito con rentas, rico?

Debería ser sumamente rico. Pero es el segundo distrito con mayor deuda a nivel nacional. Debemos S/610 millones. Estamos quebrados, no tenemos ni para el té. No nos pondremos a llorar todos los días. Sabíamos en qué nos metíamos, solo queda trabajar.

¿Mudará su despacho al cerro San Cosme?

Cuando finalicemos de equipar el local. Se robaron griferías, bombas, sanitarios, lámparas, cableado eléctrico, llaves. No tenemos el presupuesto infinito. La empresa privada apoya con pintura y otros. En tres semanas nos podremos mudar.

¿Por qué hace eso?

Todos conocen Gamarra, el estadio de Alianza, etc., pero nadie conoce la otra cara de La Victoria, San Cosme, Cerro del Pino. Soy alcalde de toda La Victoria y ellos son los que más nos necesitan.

¿Llenará de burocracia un centro social deportivo, de esparcimiento?

No. La idea es trasladar mi despacho y la gerencia de Desarrollo Social. La construcción es inmensa. Son dos edificios de cuatro pisos, no se puede mantener. Lo que gasto en el local central se gastará acá y podremos vigilar que la mafia no lo vuelva a tomar. Se mudaron ahí, construyeron lujosas casas. También estamos dando cabida al Escuadrón Verde de la PNP para la seguridad. No porque la gente de San Cosme sea mala, son de primera, full chamba, se sacan la mugre. Pero viven muchas mafias, cuántos desgraciados. Por eso se requiere el apoyo policial.

¿Cómo va la coordinación interdistrital para la seguridad?

Recién se está articulando el serenazgo sin fronteras. Estas solo crean divisionismo y trabajan de forma aislada. Lamentablemente el sector público me tiene muy frustrado, actúa en sus tiempos, es una ‘lenteja’. No va a mi ritmo, yo vengo del sector privado.

¿Qué requiere?

Las voluntades están, requerimos acelerar procesos. Queremos tener el ISO 9001.

“ME HE PROPUESTO LLEGAR A LA GENTE"



¿Vive constantemente amenazado o esto ha parado?

Tomamos medidas muy severas y reestructuramos el serenazgo. La corrupción más grande estaba ahí. Hicimos un análisis exhaustivo. Pedimos tres requisitos: secundaria, antecedentes penales y el examen psicológico. Este cambio llevó a varias amenazas, no solo a mí, a Susel (Paredes) también. Se metió preso a cierto personaje y eso calmó mucho. Ahora, con lo de Gamarra, han regresado las amenazas con una fuerza mucho mayor. La Dinincri está interviniendo.

¿Usa permanentemente chaleco antibalas?

Mis amigos venían y me regalaban toritos de Pucará. Ahora me han regalado un chaleco antibalas (lo muestra y ríe). La Policía me ha pedido que lo use cuando salgo. Es incómodo, pero lo que tocó, tocó. Los momentos duros hay que afrontarlos.

¿Susel Paredes es fundamental para su trabajo?

Claro que sí. Yo vengo desde los 6 años jugando en equipo, eso está en mi ADN. Mi trabajo es en equipo, no que el alcalde sobresalga. Le doy respaldo a mi gente. Por eso, Susel es un defensa impresionante. Siempre está conmigo. También las subgerencias son importantes. El protagonismo de una persona no cambia el distrito.

Una encuesta de Ipsos le da el 13% de las simpatías políticas, el primer lugar. ¿Cómo lo toma? ¿Se siente presidenciable?

Lo tomo con simpatía, me parece lindo. Ese 13% no soy yo solo, es mi equipo. Es un respaldo a toda la municipalidad. Hoy contamos con la aprobación, quizá mañana no. Que eso no nos quite el enfoque.

¿Quiere ser presidente?

Me preguntan qué voy a hacer después de estos cuatro años y digo: no tengo la más mínima idea. Vengo del privado, el público es para servir y lo haré durante ese periodo. Me toca devolverle a La Victoria. Después regresaré al privado y quizá después al público. Ahora no tengo idea. Esa es una foto de hoy.

¿Se ha propuesto llegar a la presidencia?

Me he propuesto llegar a la gente, no lo he pensado, no tengo tiempo. Postulé a alcalde para ayudar. Nunca soñé con ser político. Hasta hoy no me siento político, me siento administrador, vecino, un pata del barrio que quiere ver que progrese. Eso es todo.

DATOS



- George Forsyth nació el 20 de junio de 1982 en Caracas, Venezuela. Es hijo del embajador Harold Forsyth y la ex Miss Chile Verónica Sommer Mayer.



- Su padre fue congresista por Unión por el Perú en el periodo 1995-2000 y actualmente es embajador del Perú en Japón.



- George Forsyth incursionó en política en el año 2010 cuando fue elegido concejal de La Victoria por el Partido Popular Cristiano.



- Está casado con la actriz Vanessa Terkes desde 2018.