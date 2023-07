Se anuncian marchas para el 28 y 29 de julio.

Y también nosotros anunciamos que estamos preparados para brindar seguridad a todos los peruanos que se vuelquen a las calles a expresar su voz, a protestar o a ejercer la libertad de expresión, pues es un derecho fundamental y constitucional. En ese sentido, nosotros estamos preparados en un número de 24 mil policías certificados y, además, en coordinación con las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y otras organizaciones, como la Defensoría del Pueblo, que ha tenido una labor preponderante también en estos últimos eventos. Los organismos de derechos humanos reconocidos también acuden a efectos de vigilar, cuando los efectivos están todavía en sus unidades policiales prestos a salir. Un poco para verificar los instrumentos que llevan, y nuestras armas no letales, los bastones de ley para con ellos restablecer y mantener el orden público, el orden interno.

¿Qué otras armas no letales tienen? El ministro del Interior dice que no se usan perdigones hace ocho años.

Lo que se usa hace ocho años son las postas de goma. No son letales. A una distancia mínima de cinco metros, lo único que hacen es un impacto, nada más. Tienen un carácter disuasivo. No penetran. A lo mucho, si la distancia es corta, pueden causar una erosión, una pequeña contusión.

¿Es el caso de la periodista de Plaza Boyka?

Sería el caso de esta joven. Ella tendría uno de goma. Definitivamente, de goma que no penetra. Esto se usa ya cuando hay personas que están tirando bombas molotov, avellanas, que están ahí y lo lamentamos, pero es el trabajo también del periodista que está ahí donde está la noticia y justo tan adelante, a una distancia... Si no, no hay forma de que le impacte si no está tan cerca y al costado de estas personas. Nosotros no somos quién para juzgar ni emitir juicios de valor, pero hablan de una prensa alternativa, independiente y las personas van con sus cámaras, se ponen algo en el brazo y ya son prensa. Nosotros tenemos un trato justo e igualitario absolutamente para todos, a excepción de los que no están cubriendo, a los que no protestan pacíficamente y se dedican a realizar actos de vandalismo. Hoy día tenemos 3 mil cámaras que nos han permitido capturar a quienes han realizado un atentado contra la vida de los policías tirando esta bomba molotov. Lo que siempre decíamos: la inteligencia tenía información de que van a ingresar con botellas con combustible y eso sirve única y exclusivamente para causar incendios donde impacte. Si impacta en el uniforme, el policía sería una antorcha humana.

Hay un personaje que las cámaras han detectado. Claramente se ve cómo tira una bomba casera.

Esos personajes ya están identificados. Hay otro personaje que está con un polo blanco, una gorra y está maniobrando, se voltea y ¡pum! Le explota y salta. Hay otro que ingresó al hospital herido en el pie y dice que se ha caído en cualquier otro lugar. Esa respuesta es el pronunciamiento del interior de su conciencia, porque él ha estado en la primera línea, donde están los que hacen vandalismo, los que están rompiendo los escudos con palos, lanzando piedras, lanzando bombas molotov, artefactos explosivos, pirotécnicos.

Entiendo que han sido nueve los heridos…

Ocho personas y ya están de alta todas. Y de los policías hay ocho también. Hay seis a los que han dado de alta del hospital y dos que se van a tener que quedar un tiempo porque tienen fracturas, uno en la tibia y el otro en el peroné. Tienen fracturas porque les han caído estas rocas que desprenden de las mismas veredas, de las aceras. Pero no se trata de una disputa o una contienda estadística. Cuánto desearíamos que no haya una acción como la de Huancavelica, en la que comienzan a incendiar la Prefectura, donde tuvimos que hacer uso del gas lacrimógeno.

Se ha querido minimizar ese incidente, pero el blanco no es casual. Prefectura, comisarías, sedes del Poder Judicial. Se busca quemar documentos.

Son responsables los que han azuzado, los que convocan y financian. Gracias a Dios el pueblo, si entramos a la encuesta, se da cuenta de que estas cuestiones tienen que discutirse en otros escenarios a través del diálogo. Pero nosotros nuevamente estamos para garantizar la seguridad de las personas que deseen ejercer el acto de protestar. Nosotros consideramos que mientras no haya daños considerables, el resultado es positivo para todos los peruanos, porque puede volcarse una gran cantidad de personas a manifestarse. Si hay cero daño y cero lesiones, gana la tranquilidad, el orden y, por consiguiente, el país.

Hablemos de la estrategia. Se les dejó avanzar hasta el Congreso, luego se les dividió…

El sector interior da los lineamientos y el comandante general de la Policía, el general Jorge Luis Angulo Tejada, con todo un equipo, realiza el planeamiento operativo basado en la información de inteligencia. De ahí se empiezan a desarrollar diversas estrategias. El ‘control verde’ en las garitas de Pucusana, Ancón y Corcona fue optimizar un servicio que se hace a diario por años. Ahí tienes que tener personal de terrorismo, de la policía fiscal, de drogas, de extranjería, como siempre pero más. Y una revisión más estratégica. Por eso hay personas detenidas por tener órdenes de captura, requisitoriados por delitos contra la libertad sexual, violación de menores, de tráfico, de robo agravado, muy fuertes. En Pisco se detuvo una persona que traía artefactos explosivos. Él dijo con lujo y detalle que traía cargas de dinamita para la ‘Toma de Lima’. Luego detuvimos un vehículo lleno de piedras. La inteligencia ha permitido hacer esta estrategia de ‘control verde’, identificación de personas, las 3 mil cámaras… Y una gran estrategia, yo diría muy potente, es la presencia del Ministerio Público a través de sus fiscales de Prevención del Delito, el Ministerio de Justicia, así como el involucramiento de la Defensoría del Pueblo en comités de coordinación de organismos de derechos humanos certificados que nos permiten tener una coordinación estrecha. Todo un aparato, porque en realidad esta es tarea de todos los peruanos. Ya no podemos tener resultados que lamentar. Ese es el objetivo, siempre lo ha sido y lo será los próximos días.

¿Cuál ha sido la facción más violenta?

Están identificados con el Ministerio Público. Tenemos diez detenidos como resultado de estos desmanes. Pero también hubo detenidos en las anteriores protestas. Hay 17 personas con prisión preventiva por lo que hicieron en las marchas de diciembre, enero y febrero. Esos datos no los conoce nadie. Son 26 personas que tienen sentencia condenatoria, a partir de las marchas previas. Y alguien se preguntará ¿o sea que los juicios han sido rápidos? No, ha habido terminación anticipada. Las personas fueron llevadas a proceso y aceptaron su responsabilidad. Las condenas son de 3 años 11 meses. No fueron a la cárcel, pero esa aceptación es la prueba indiscutible de que sí hubo violencia, hubo capturados y procesados. Lo dice el Poder Judicial. Y, además, hay 236 que están libres, pero siguen siendo procesados. Si esas personas son detectadas de nuevo, y además con un modus operandi, con un comportamiento criminal violento, eso va a incidir en su responsabilidad. Estamos apostando porque gane el Perú, además, en un mes tan importante, el mes de la patria. Como no pudieron tener muertos o incendiar establecimientos, están pensando malograr las Fiestas Patrias. Eso no es otra cosa más que, en el fondo, tener un resentimiento y un odio por los colores nacionales. Así que hacemos un llamado a todos los peruanos para colaborar como lo han hecho. Saludamos el civismo y la entereza de volcarse a sus trabajos como un día normal, el 19 de julio, un día antes y un día después. Y a los que han protestado pacíficamente, los saludamos también. Lastimosamente, luego entraron otros actores. Pero nosotros vamos a identificarlos y a capturarlos para que afronten.

¿Han estado algunos de los promotores de la marcha? Lucio Ccallo Ccallata, Iber Maraví, César Tito Rojas o Alexander Pilco Ticona…

Lucio Ccallo Ccallata ha estado (el miércoles) en la plaza San Martín. Y ha habido otros personajes más. Pero nosotros vamos a mantener esto con mucha cordura. Es parte de la estrategia. Además, porque luego es aprovechado por alguien que dirá ‘están terruqueando’. Por el amor de Dios. Sabemos que ha habido integrantes (de Sendero) excarcelados, senderistas, pero de nuestro lado no vamos a revelar quiénes son.

Y, más allá de la filiación, ha habido varios delitos claros.

Por supuesto. Hubo siete puntos en el país donde personas con voluntad criminal bloquearon las vías de comunicación. Eso es un delito. Hubo disturbios en las carreteras. Y, en algunos casos, como en Huancavelica, la misma ciudadanía ha hecho que se retiren. Resulta siendo anecdótico y muy positivo en este mes de la patria. Muchos ciudadanos huancavelicanos de bien les increparon, enfrentándose a los que querían quemar la Prefectura. Y todavía les dijeron ‘señores, esta es una protesta pacífica, ¿quiénes son ustedes y por qué hacen esto?’. Así, con entereza, con civismo. El 90% ha dicho que quiere trabajar. Y el mismo porcentaje ha salido a trabajar.

¿Cómo se definió que el Ejército tome la carretera en los días previos a la marcha? ¿Fue una medida disuasiva?

Son activos críticos nacionales. Entonces, las Fuerzas Armadas están presentes en estos activos, previa coordinación y planeamiento. Hubo sendas reuniones en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con el sector Defensa e Interior. Somos sumamente escrupulosos. Las Fuerzas Armadas están en estos activos críticos nacionales y nosotros (la Policía) en los espacios que hemos previsto. Para terminar el tema del ‘terruqueo’. Nadie puede decir, y yo lo puedo garantizar, que se ha dicho que tal acción o tal protesta sea una acción de ‘terruqueo’ o de terrorismo. Nunca. Lo que hemos mencionado, enfáticamente, lo que hemos señalado, simple y llanamente, es que hubo excarcelados terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA en las marchas. Claro. Y a decir de los mismos pronunciamientos de los terroristas como el camarada ‘José’, la camarada ‘Vilma’, la camarada ‘Xenia’, o de la escisión de Bandera Roja, de la nueva facción roja de Abimael Guzmán, que han participado y seguirán participando. Y ahí hay gente de la nueva facción roja, también, que no evidenciamos ahora, justamente para que alguien no nos diga que estamos ‘terruqueando’, por favor. Ellos dicen que participan activamente, de manera directa e indirecta, azuzando, organizando. Recordemos que en las anteriores (jornadas de protestas) ha habido actos de sabotaje que no eran sino lo mismo que los paros armados convocados por Sendero Luminoso en sus tiempos. Así que actuamos con objetividad, con profundo respeto a los derechos humanos y a todas las personas, al prójimo, porque somos absolutamente iguales. Somos hermanos y este es nuestro mes de aniversario patrio.

¿Cuántas personas del Movadef estuvieron en las marchas?

La cifra es 30. Y eso lo hemos dicho, son 30, en las marchas anteriores. En la del 19 de julio nos reservamos el número. Es bueno que tengan cuidado. Al momento de marchar, adelante, atrás, a la derecha o a la izquierda, puede que haya un miembro de Sendero Luminoso. Ojo, al que lanzó una bomba casera, ¿acaso le decimos terrorista? En absoluto. Él ha cometido un delito. Hablamos con claridad.

¿Qué cambió de diciembre a julio?

Esta es una estrategia que ya habíamos realizado en la llamada segunda ‘Toma de Lima’. Somos los mismos pero en otros cargos. Yo estaba en la Dircote, (Víctor) Sanabria era jefe de región y el comandante general (Jorge Luis Angulo Tejada) era jefe del comando operativo. La única diferencia es que ahora tenemos las lecciones aprendidas. Ya sabemos qué cosas no hacer. Por ejemplo, no ‘quemar’ (asignar) personal en algunos espacios cuando las intenciones del oponente se concentran en otros lugares. Ellos intentan atomizar, pero nosotros ahora nos seguimos concentrando en un punto. Además, ahora sí tenemos los reflectores y las herramientas. Ahora, qué hicimos el 19 de julio. Mira, había una fuerza que venía con todo, preparada para romper, con bombas, molotov, avellanas y dinamita. Y al frente tenías tanquetas, mallas y policías. Entonces, a la primera molotov nos abrimos. Y ellos no sabían qué hacer. Algunos avanzaron y a los violentistas los separamos para sacarlos hacia Acho. Y a los otros los enviamos para la otra arteria. Ahora, ellos han tenido menos financiamiento y no han tenido unidad. En cambio, nosotros estamos con la Constitución, las leyes, la patria y los 33 millones de peruanos. Esté quien esté en el gobierno.





“Estos mismos que hoy insultan antes ponían cochebombas”

La periodista que lamentablemente salió herida pertenece a Plaza Boyka, un medio cuyo logo fue analizado por la Policía.

Sí, hubo un análisis anterior. Siempre hay diversas miradas en la serigrafía, en el arte. No me atrevería a hacer una mirada porque a veces, inmediatamente, lo ridiculizan por un lado. Estamos en la lucha de las redes sociales.

A usted lo quieren mucho en las redes. Se ha ganado varios admiradores.

Soy un cholo chiclayano que salió de su lugar de origen. Vine de una madre que quedó viuda con tres hijos. Mi hermano tenía ocho años y mi hermana tenía cinco. Yo tenía solo dos. Lo único que hice es tener la vocación de ser un policía, un investigador que quiere encontrar la verdad y llevarle la verdad a la justicia. A veces siento estos embates, pero no tengo nada contra ellos. Soy muy católico. Perdono los insultos, las malas intenciones y el odio. He combatido el terrorismo por más de 21 años. Y, después de 15 días de tener a miembros de Sendero Luminoso, y luego del odio de clase, había una aceptación. Por lo menos conversábamos y explicaban sus razones. Pero hoy vemos a esos personajes que nunca han puesto un cochebomba ni han jalado un gatillo, quienes resultan siendo más agresivos en las redes sociales. Lo único que puedo hacer es respetarlos.

Creo que nunca se ha visto tanta animadversión hacia la Policía. Siempre ha habido desconfianza hacia las autoridades, a veces por reacción a malas experiencias. Pero pocas veces se ha visto tanto ataque, incluso de líderes de opinión y periodistas.

Mire, un día estaba en la Dircote (Dirección contra el Terrorismo), cuando era director ahí, el año pasado. Y afuera había integrantes del Movadef gritando ‘Arriola esto, Arriola lo otro’. Y un periodista me pregunta ‘¿qué le parece?’. Y yo le dije ‘estoy muy contento porque esta es la democracia, y aun cuando están entrando al terreno del insulto y la injuria, estoy contento, ¿sabe por qué? Porque hemos evolucionado. Estos mismos que hoy insultan antes ponían cochebombas y mataban personas. Hoy por lo menos están gritando.

Se dice que quieren sabotear la elección de la Mesa Directiva del Congreso del 26 de julio.

Estamos trabajando el planeamiento operativo. No descansamos. Estamos viendo con mucho detenimiento las Fiestas Patrias, el 27, 28 y 29.