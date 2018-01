El ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, destacó el pronunciamiento del informe emitido por la Defensoría del Pueblo que cuestiona el indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori.

En esa línea, García Sayán afirmó que el documento será sin duda tomado en cuenta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia que llevará a cabo el 2 de febrero en torno a la supervisión de cumplimiento de las sentencias emitidas en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Asimismo, dijo, en la audiencia de la Sala Penal Nacional en la que se hará el control de acusación de acusación del caso Pativilca.

“(...) Es una reflexión que, sin duda alguna, cualquier instancia nacional interna, como la Sala Penal Nacional que tiene que ver Pativilca, o internacional, como la Corte, que lo verá en algunas semanas, sin duda, tendrá que tomar en cuenta", manifestó a Ideeleradio.

Agregó que si bien lo que más ha llamado la atención del pronunciamiento del a Defensoría es lo relacionado a que Alberto Fujimori no puede hacer actos políticos, eso no es lo más relevante sino que "establece dos principios generales que se aplican a todos los casos: que el Ejecutivo y otras dependencias tiene el deber de garantizar que se ejecuten las sentencias judiciales, y que no hay áreas exentas de control judicial (...) y se pueden revisar las decisiones por una instancia judicial interna o internacional”.