El fiscal coordinador contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, aseguró que será la investigación la que determine si es que la denuncia para abrir una investigación sobre un supuesto “gabinete en las sombras” de Pedro Castillo se hizo con una firma falsa y suplantando la identidad del presunto denunciante.

Según reportó Exitosa, Juan Carlos Ramírez Rodríguez, cuyo nombre figura en el documento que sirvió como base para que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa en Crimen Organizado abriera la investigación contra los asesores de Pedro Castillo, ha señalado que su firma fue falsificada y que él no hizo la denuncia.

Jorge Chávez explicó que al momento de recibir las denuncias, el Ministerio Público no tiene una fórmula para determinar si es que las firmas son falsas o no. “Se recibe una denuncia y se investiga”, precisó.

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina respaldó la apertura de investigación a pesar de la supuesta suplantación de identidad del denunciante. (Exitosa)

El coordinador de las fiscalías de criminalidad organizada también replicó el hecho que el supuesto denunciante presentó una carta denunciando la suplantación de su identidad el 25 de febrero y que el 4 de marzo acudió a la fiscalía a ratificar esta versión en persona.

“Lo que está haciendo la fiscal provincial es obviamente determinar si es que esa firma es falsa o no dentro de sus investigaciones y luego determinará los resultados de la misma. Lo que está haciendo es lo que normalmente hace un fiscal: frente a una noticia criminal tiene que investigar”, comentó el fiscal superior.

Investigación “gabinete en las sombras” seguirá

Chávez Cotrina respaldó la decisión de abrir la investigación a pesar de la denuncia de suplantación de identidad, ya que lo hace en base a información pública como los testimonios de exministros y el exsecretario general del Despacho Presidencial, Carlos Jaico.

“¿Qué hubiera pasado si no investigaba? Hubieran dicho si bien la firma es falsa y los hechos son públicos, ¿por qué no continuó con la investigación? La Dra. ha hecho bien en iniciar investigación [...] Lo que me informa es que ha tomado esto como hecho público y como noticia criminal y va a continuar con su investigación”, concluyó.

El caso “gabinete en las sombras”

La fiscal provincial Irene Mercado Zavala decidió abrir una investigación preliminar a los asesores de Pedro Castillo y trabajadores de Palacio de Gobierno que involucra a Biberto Castillo León, Beder Camacho Gadea y Jaime Idrogo Mejía por presunto delito de organización criminal dentro del Gobierno.

Otros implicados en estas indagaciones son Wilson Petrel Mostacero, Rodolfo Ramírez Apolinario, Franco Pomalaya Neyra, José Luis Cristóbal Quispe y Sandra Paico Carrasco.

Jorge Chávez Cotrina confirmó que las primeras diligencias que dispuso la fiscal Mercado fueron citar al denunciante y a los exministros que cuestionaron el papel de los asesores del presidente de la República.

Sin embargo, señaló que aparte del denunciante que alega suplantación de su identidad, ningún exministro ha acudido a la fiscalía. “Espero que los exministros y el exsecretario general acudan a la fiscalía a ratificar lo que han dicho y entreguen las evidencias que tienen”, exhortó.

