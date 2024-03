Con dos extensas reuniones con las bancadas de Renovación Popular (RP) y Fuerza Popular (FP), desarrolladas en el Palacio Legislativo y en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, respectivamente, el premier Gustavo Adrianzén inició su ronda de diálogo previa a su pedido del voto de confianza al Parlamento.

Tras su encuentro con RP volvió a expresar sus dudas de que hay los votos para una censura del titular del Interior, Víctor Torres, pero luego de su cónclave con los fujimoristas le deben haber entrado las dudas.

El vocero naranja Eduardo Castillo, bancada que tiene 23 representantes, no quiso anticipar su postura al respecto, pero reveló que le dejó claro a Adrianzén que el tema de seguridad ciudadana es importante y por ello deben tomarse decisiones al respecto.

“Le hemos dicho que la evaluacion (sobre Torres) queremos verla hacer al premier, a él le corresponde hacer la evaluacion de cada uno de los ministros y se lo he dicho tajantemente, (que) de lo contrario vamos a tener que hacer el trabajo por usted y vamos a tener que tomar medidas por usted”, subrayó.

Castillo reveló que otro tema abordado fue el que involucra a la presidenta Dina Boluarte y su no declarado costoso reloj Rolex, que ha dado pie a una investigación preliminar por parte del Ministerio Público. Recalcó sobre este punto que la mandataria “tiene que dar explicaciones mucho más contundentes, (…) y que no venga a decirnos que es un tema personal porque no lo es y ella tiene que responder”, enfatizó.

A diferencia de Fuerza Popular, en Renovación Popular indicaron que la continuidad del titular del Interior no se abordó en la cita y tampoco el del pedi

El vocero alterno de FP, Víctor Flores, criticó la ausencia de los titulares del Interior y de Economía en la reunión.

Ello a pesar de que, según Adrianzén, ambos sectores tendrán especial relevancia en la política de gobierno que expondrá para pedir el voto de confianza.

