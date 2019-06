Fuerza Popular, Apra, APP y AP evitaron la recomposición de las comisiones

Pasaron más de tres meses para que el Congreso ponga a votación la recomposición de las comisiones, pero fue en vano; esta no se aprobó. Con solo 37 votos a favor, cero en contra y 66 abstenciones –de Fuerza Popular , Apra , APP, AP y algunos no agrupados–, la nueva distribución en los grupos aprobada el 30 de enero en el Consejo Directivo no procedió y seguirá esperando.

Antes de la presentación del premier, el titular del Congreso, Daniel Salaverry, anunció que se votaría los cambios en las comisiones, pero no abrió el debate.



De inmediato, los congresistas de Fuerza Popular (FP) pidieron la palabra y, al no obtenerla, gritaron que querían una cuestión de orden, la cual tampoco fue concedida. Fueron respaldados en el reclamo por los parlamentarios del Apra.



El cambio iba a implicar que el fujimorismo pierda fuerza en comisiones importantes, como la Permanente, donde tiene 18 de los 29 congresistas, y que les permitió blindar a Pedro Chávarry y evitar que en esa instancia César Hinostroza sea acusado por el delito de organización criminal.



También perdería poder en Ética y en Inmunidad Parlamentaria. En este último grupo permitieron el aplazamiento del caso de Edwin Donayre, cuando reclamaron sentencia firme y pidieron opinión de Constitución y del Poder Judicial. Si bien aún no estaban en debate las presidencias, hay que recordar que FP preside 13 comisiones ordinarias de las 24 que hay en el Parlamento.



Además, tienen la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la que también se registraron blindajes.



LA PELEA APARTE

Pero mientras desde FP reclamaban que les den la palabra, un enfrentamiento aparte se daba frente a ellos. Legisladores de Cambio 21, Nuevo Perú, el Frente Amplio y la Bancada Liberal les reclamaban a los parlamentarios de Alianza para el Progreso (APP), entre ellos Richard Acuña y César Vásquez, que voten a favor de la recomposición, pues marcaron en abstención.

A los reclamos para que cambien el voto se sumó también Eloy Narváez, quien, a diferencia de sus colegas de bancada, sí marcó a favor.



Pese a las peticiones y lejos de hacer caso a los comentarios que les hacían con desesperación, los congresistas de APP mantuvieron su voto.



Finalmente, no se pudo cambiar la conformación, y probablemente se tenga que esperar hasta la siguiente legislatura para que las comisiones reflejen la realidad: que Fuerza Popular tiene 53 legisladores y no 73, como en 2016.



Al respecto, el vocero alterno de la BL, Alberto de Belaunde , consideró que se le dio la espalda al país.



“Se pudo recomponer las comisiones para que representen la realidad del Parlamento. La mayoría fujimorista y sus aliados se negaron”, expresó.

Datos:

- Con los nuevos cambios en el número de integrantes en las bancadas, Fuerza Popular podría perder entre cuatro y cinco comisiones ordinarias de las 13 que tiene.

- En enero se estimaba que en Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, FP se quedaría con seis de 15 integrantes, y que en la Permanente el número de sus integrantes podría bajar a 10.