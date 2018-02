La vocera alterna del Frente Amplio , María Elena Foronda, rechazó las imputaciones de su colega oficialista Juan Sheput , quien, en declaraciones a Perú21, sostuvo que esa agrupación, junto con Nuevo Perú, solo buscan presentar la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczysnki como un "trofeo de bienvenida" al mandatario venezolano Nicolás Maduro.

En su réplica, Foronda afirmó que las declaraciones de Sheput responden a su "desesperación" ante los "argumentos sólidos y contundentes" que sustentan el pedido de vacancia del jefe de Estado.



"Las adjetivaciones lo único que hacen es descalificar. Cuando una persona llega a eso es porque no tiene argumentos. Más del 60% de la población quiere la vacancia, no solo el Frente Amplio y así lo recogen los medios de comunicación", comentó.



"Nosotros respetamos la libre determinación de los pueblos, no queremos que nos coloquen el estigma de Maduro sobre una decisión que es del país. Quien ha llevado a esta crisis es Kuczynski, quien está siendo investigado es PPK, quien se ha demostrado tiene tráfico de influencias es PPK, no el Frente Amplio. No tenemos tiempo para responder argumentos sin sentido que son un signo de desesperación frente a evidencias concretas", anotó.

La legisladora añadió que Frente Amplio seguirá buscando adhesiones para su moción de vacancia presidencial que, dijo, tiene como eje principal la lucha contra la corrupción pero también contra la impunidad.

En ese contexto, dijo que su agrupación impulsará una moción multipartidaria con reuniones con los diferentes bloques entre los que no descartó a Nuevo Perú, que también promueve una iniciativa similar.