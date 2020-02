No se ponen de acuerdo. Un día después de que la vocera alterna del Frente Amplio (FA), Rocío Silva Santisteban, anticipara que no le iban a dar el voto de confianza al gabinete de Vicente Zeballos, el portavoz del bloque político, Lenin Checco, aclaró esa versión. “Aún no hemos tomado una posición”, aclaró.

“Como bancada vamos a estar atentos a la exposición del primer ministro y sobre la base de ello vamos a determinar en qué sentido votar”, dijo a Perú21.

El legislador electo aseguró, en un intento por salvar la patinada, que su declaración no contradice a su colega. Es más, sostuvo que lo dicho por Silva Santisteban en una entrevista con Canal N fue “malinterpretado”.

Las palabras de la flamante parlamentaria, sin embargo, no necesitan descifrarse. Al citado medio señaló literalmente que “tal como está, no (le vamos a dar la confianza)” al gabinete ministerial.

De hecho, la portavoz alterna fundamentó que no están de acuerdo con la permanencia de algunos ministros, como la titular de la cartera de Energía y Minas, Susana Vilca.

“Nosotros hemos criticado a la ministra Vilca por todos los cuestionamientos anteriores que ha planteado, pero al margen de eso, consideraríamos que sería oportuno plantear un nuevo gabinete, reforzado”, puntualizó.

En este sentido, Checco replicó lo contrario y reiteró a este diario que “no hemos definido nada”.

“Tenemos que esperar, tenemos que escuchar, analizar y plantear lo que la población quiere. (...) Somos una bancada que hacemos oposición, pero una oposición responsable”, añadió.

En este contexto, fuentes del FA manifestaron a Perú21 que Silva Santisteban “no supo explicar una postura personal” que tiene sobre un tema que “no se ha discutido en la bancada”.

Sin embargo, en la dirigencia del partido la postura sobre la confianza sería más firme. Una fuente de ese grupo político comentó a este diario que “es obvio” que no otorgarán la investidura al Consejo de Ministros.

MÁS POSTURAS

Otro partido que tendría definida una postura sobre el gabinete Zeballos sería el Frepap. Su vocera, María Céspedes, no atendió nuestras llamadas, pero este diario pudo conocer que la bancada se inclinaría por la “abstención”.

“Los cuestionamientos sobre algunos ministros, como Zeballos y (Carlos) Morán, podrían condicionar el voto del partido”, indicaron.

Por otro lado, en Alianza para el Progreso la situación tampoco es tan diferente. Su vocero, Fernando Meléndez, dijo que antes de evaluar otorgar la confianza, “debemos evaluar los 67 decretos de urgencia” publicados por el Ejecutivo.postura. El FA tiene nueve miembros y participa activamente en las reuniones con el Ejecutivo.

SABÍA QUE:

-La bancada de Somos Perú es la única que, hasta el momento, ha definido que dará el voto de confianza al gabinete ministerial. 

-Representantes de Acción Popular y el Partido Morado anticiparon a Perú21 que recibirán al gabinete en el Congreso con la “predisposición de escucharlos”.

-Para obtener la investidura del nuevo Congreso, el gabinete Zeballos requiere una mayoría simple, es decir, 66 votos como mínimo.