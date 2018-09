Frente Amplio respaldará cuestión de confianza a gabinete Villanueva

El vocero de la bancada del Frente Amplio, Marco Arana, dijo que en el referéndum propuesto por el presidente de la República, Martín Vizcarra, se debió incluir la pregunta sobre la posibilidad de instaurar una Asamblea Constituyente.

Tras la intervención del primer ministro César Villanueva ante el Pleno del Legislativo, en cuyo marco sustentó la cuestión de confianza que anunció Vizcarra el último domingo, Arana opinó que la crisis de corrupción en el país no es culpa de las personas.

"El presidente debería extender, no haber convocado solo a un referéndum sobre cuatro proyectos de ley, sino convocar a un referéndum sobre una asamblea constituyente y una nueva constitución porque la crisis de corrupción que tenemos no es de personas aisladas, no es que por ahí un juez o un fiscal cayó, se vendieron; (...) aquí la crisis de corrupción es estructural", subrayó.

Pese a estas observaciones, Arana, al finalizar su alocución, aseguró que su grupo parlamentario sí le otorgará la confianza al gabinete de Villanueva.