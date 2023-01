El Pleno del Congreso votará mañana el pedido de reconsideración planteado por el congresista Diego Bazán respecto de la votación del informe final que recomienda la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública del congresista Freddy Díaz, acusado de violar a una trabajadora de su despacho en las instalaciones del Parlamento.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, precisó que ha conversado con el titular del Poder Legislativo, José Williams, para que este sea el primer tema en la agenda de la sesión plenaria prevista para mañana jueves.

En ese contexto, la parlamentaria de Alianza para el Progreso, además, se refirió a la votación realizada el último martes en el Pleno donde solo se consiguieron 60 de los 66 votos necesarios para aprobar el informe final que concluye que Díaz sí incurrió en infracción constitucional al hacer un uso incorrecto de las instalaciones del Congreso. Y es que fue allí donde la trabajadora habría sido violada.

Al respecto, Lady Camones atribuyó a una confusión la decisión de algunos congresistas de abstenerse a la hora de votar el informe.

“Lo dije en la sesión del Pleno, no se pide inhabilitarlo por una presunta violación, que se verá en el ámbito del Ministerio Público, sino por el uso incorrecto del despacho; eso se le hizo conocer a los parlamentarios e incluso se manifestó que si alguno consideraba que la propuesta de 10 años era muy elevada podían solicitar una rebaja pero no se hizo. Ellos (los congresistas) no pueden aducir que desconocían este tema. Creo que muchos colegas están confundiendo el uso incorrecto del despacho con la violación sexual qué será determinada por el Ministerio Público”, aclaró.

