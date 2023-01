Con 105 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la reconsideración respecto de la votación del informe final que recomienda la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública del congresista Freddy Díaz, acusado de violar a una trabajadora de su despacho en las instalaciones del Parlamento.

¿Qué dijo Freddy Díaz tras reconsideración para inhabilitarlo?

El implicado al ver los resultados de la votación tomó la palabra y recordó la decisión tomada por el parlamento el martes. Además, indicó que de resultar inocente, sería grave para su carrera política y finalizó su discurso victimizándose, pidiendo “de corazón” que nuevamente lo libren de los casos que se le imputan.

“En estos días, varios colegas congresistas han sido blanco de presiones de ataques desde diversos ángulos, desde muchos medios de comunicación, solamente quiero pedir a muchos de los colegas que hicieron el voto, creo yo razonable, justo y objetivo, inhabilitar a una persona que aún no es culpable por 10 años, me parece que es un despropósito. Se me ha dicho que tengo poder e influencia, pero hoy estoy en este proceso parlamentario y al mismo tiempo a nivel de la Fiscalía”, aseguró Díaz.

Y añadió respecto a su caso: “Estamos convencidos de que va a ser rechazado esta solicitud de prisión preventiva, es un poco la aclaración a muchos colegas parlamentarios que tenían esa duda. Desde el primer momento de la investigación me he sometido a las investigaciones, he sido el primer interesado en que se sepa la verdad, un voto de conciencia, un voto razonable, un voto que primero se deba determinar la sanción del Poder Judicial”.

“Por muchos años he venido trabajando de manera intachable (en su carrera política), les pido de corazón, tengo una madre que está pendiente y sufriendo por este tema, hablo con el corazón en la mano y la verdad también, esperamos podamos mantenernos en esa posición, los elementos que existen son suficientes para probar mi inocencia”.

