El primer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao dispuso el último jueves abrir una investigación preliminar a Alberto Beingolea por 120 días, según la disposición a la que Perú21 tuvo acceso.

El documento señala que esta investigación, a cargo del fiscal Jean D’Laura Quintana, es por el presunto delito de colusión agravada por las asesorías que brindó el candidato al Congreso por el Partido Popular Cristiano (PPC) al Gobierno Regional del Callao entre febrero y diciembre de 2019 por un total de S/90 mil, cuando presuntamente no cumplía los requisitos para dar esos servicios.

“Estos servicios habrían requerido como requisito que el asesor cuente con una maestría en Derecho Penal o Ciencias Políticas, lo que no cumpliría el ciudadano mencionado, según información en línea de Sunedu”, indica.

Estas asesorías fueron difundidas por primera vez por la página web Portal Callao, pero la disposición fiscal se basa en una publicación del semanario ‘Hildebrant en sus trece’ que señala que para estos trabajos Beingolea habría sido contactado directamente por el gerente general del Gobierno chalaco e incluso habría dado asesorías por temas relacionas a los Juegos Panamericanos.

“Esto permitiría observar un presunto direccionamiento e interés de autoridades en la contratación de los servicio de una persona que no habría tenido los requisitos necesarios y hasta habría presuntamente asesorado en aspectos que no eran materia de competencia del gobierno regional del callao”, se lee.

En diálogo con Perú21, el procurador anticorrupción del Callao, Engie Herrera, adelantó que su despacho solicitará que se agoten todos los actos de investigación para aclarar la denuncia. “Vamos a colaborar para esclarecer y fortalecer la investigación. Se tiene que esclarecer si estas asesorías estuvieron debidamente justificadas”, indicó.

Descargos de Beingolea

Alberto Beingolea señaló a este diario que no tiene problemas en que avance la investigación, pero le genera suspicacia el contexto político en el que se dispuso la indagación. “A mí no me han notificado del proceso. Yo me estoy enterando por la prensa a dos días de las elecciones”, indicó.

Sobre el fondo de la pesquisa, Beingolea aseguró que sí cumple con los requisitos para las consultorías que dio al Gobierno regional del Callao y que fue contactado a través de una carta por un funcionario chalaco para dar sus servicios.

“Yo trabajo para vivir y mi trabajo es público. Recibí una carta de invitación de parte de un funcionario del Callao para decirme que necesitan un asesor jurídico en estas materias, con estas condiciones y con esta experiencia. Si le interesa, dígame sus condiciones. Todo por escrito felizmente. Yo contesto esta carta y le digo que cumplo con requisitos, puedo cumplir con estos informes y quiero ganar tanto”, sostuvo.

El candidato al Parlamento dijo que tiene requisitos de sobra porque es un abogado titulado con estudios en Maestría terminados y con un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Mayor de San Marcos. Aunque en Registro Nacional de Grados y Títulos de la Sunedu solo indica que Beingolea tiene título de abogado y bachiller en Derecho.

“En las referencias decía que se necesitaba un abogado con titulo, con estudios de Maestría en Derecho Penal, Gestión Pública o Ciencias Politicas. Yo soy abogado con estudios terminados de Maestria y doctorado de Ciencias politicas en San Marcos. Solo estoy esperando la fecha para sustentar mi tesis de Maestría, pero son detalles. Mi trabajo fue aprobado por mi asesor de tesis", señaló.

Alberto Beingolea fue citado para el 27 de febrero para declarar ante el despacho del fiscal D’Laura. También fue citado Lino Vigil Delgado, exgerente de administración del Callao, para el 28 de febrero.