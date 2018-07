Hamilton Castro y Sergio Jiménez Niño, fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato en Perú, viajarán mañana, en la noche, a París, Francia, para interrogar a Felipe Belisario Wermus, mejor conocido como Luis Favre , sobre su participación en las campañas políticas del ex presidente Ollanta Humala , la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán , y del ex gobernador del Callao Félix Moreno , quienes habrían recibido aportes de empresas brasileras.

La entrevista, la cual se solicitó a las autoridades francesas vía cooperación judicial internacional, en octubre, está programada para este miércoles 25 de julio.

Los permisos para la diligencia fueron autorizados por el, hoy, ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez y ratificados por su sucesor, Pedro Chávarry.

Vea también Caso Odebrecht: Incluyen a GyM como tercero civil en caso tren

INVESTIGACIONES

Favre asesoró a Ollanta Humala cuando era candidato presidencial en el 2011 . Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en Perú, sostuvo que parte de los US$3 millones que, según su declaración, la empresa le entregó a Humala y su esposa, Nadine Heredia, era para pagar el trabajo que Favre realizó junto con el también publicista Valdemir Garreta.

El caso de Villarán es similar. Garreta declaró que Favre lo buscó para trabajar en la campaña por el No a la revocatoria, entre el 2012 y el 2013. El dinero, un total de US$3 millones según Garreta, habría salido de Odebrecht y OAS.

En cuanto a Félix Moreno , este habría contratado a Garreta y Favre, por una suma de US$2 millones, para que laboren en su campaña del 2014 , con el dinero que presuntamente habría recibido de Odebrecht a cambio de la obra Costa Verde tramo Callao.

El ex procurador anticorrupción Joel Segura dijo a Perú21 la declaración de Favre “es importante para la conexión de la secuencia de hechos, para determinar la intención final de los aportes”.

“Las fuentes de información no son concluyentes pero te pueden plantear la variación o no de la hipótesis de la Fiscalía. Es importante, más aún ahora que se han unificado las funciones del Ministerio Público”, expresó.

Es importante precisar que el 19 de julio último el Ministerio Público informó que formalizó investigación preparatoria contra Susana Villarán “por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de activos”.

“Los hechos corresponden a la investigación preliminar sobre la campaña del No a la revocatoria”, indicó la institución aquel día, en su cuenta de Twitter.