El fiscal supremo Pablo Sánchez abrió investigación preliminar al juez supremo Martín Hurtado Reyes por sus presuntos vínculos con el prófugo exjuez César Hinostroza y la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

De acuerdo a la disposicón fiscal N° 2, a la que accedió Perú21, Hinostroza habría coordinado con Hurtado a fin de que este le apoyara con su voto para ser presidente del Poder Judicial en 2018.

Esa hipótesis se corrobora con la conversación telefónica que ambos protagonizaron el 8 de marzo de ese año. En ese diálogo, Hinostroza Pariachi le reclama a su colega por recibir en su oficina al juez supremo Javier Arévalo, quien también pretendía ser titular de la Corte Suprema.

Según la indagación del fiscal Sánchez, ya existía un acuerdo de palabra entre jueces para que asumieran la Presidencia: primero sería Ángel Romero, luego Hinostroza y finalmente Martín Hurtado.

Hinostroza: Oye, hermano, me he enterado que estabas digamos, ha venido a hablar contigo Javiér Arévalo, ¿no?

Hurtado: No, no, te juro que no ha venido a hablar conmigo.

Hinostroza: Ah, ya.

Hurtado: Él antes en pleno concurso me buscó, conversamos y yo le dije que no porque yo estaba comprometido contigo y con Angelillo

Hinostroza: ah, antes del concurso

Hurtado: Durante el concurso

Hinostroza: Porque ahora estaba en la academia conversando con una gente

Hurtado: Yo lo he desahuevado en primera

Hinostroza: Alguien me dijo hermano que p... Esa respuesta que has dado es un signo de tu lealtad, tu probidad

Hurtado: Todas las virtudes que pueda tener un ser humano, compadre.

El nombramiento de Hurtado

El fiscal Sánchez también pone en duda el nombramiento de Martín Hurtado como juez supremo. Fue el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuando lo presidía el investigado Guido Aguila, que en diciembre de 2017 aprobó su designación en el cargo.

En la conversación entre César Hinostroza y Hurtado, este último también hace referencia a un “Guido” y menciona que Javier Arévalo le habría ofrecido el apoyo de “Guido” cuando se encontraba “en la etapa curricular del concurso” de su nombramiento ante el CNM.

Hurtado: En la etapa curricular nos reunimos. Me dijo: ‘Oye, te voy a apoyar’. Le digo: ‘No, hermano, ya tengo todo el apoyo por ahí de los amigos, no te preocupes’.

Hinostroza: Ya no necesitas dijiste, estabas sobrado.

Hurtado: No, no es que él me dijo: ‘¿Te puedo ayudar con fulano?’ y yo le digo: ‘pero si es mi pata’, le digo. Me quería apoyar con Guido, si a Guido yo lo visito a cada rato.

Hinostroza: Ahora yo no sé si es conveniente, Martincito, por nuestra hermandad que nos une, decir nombres, compadre, yo creo que voy a evaluar, voy a ver.

Para el Ministerio Público, Hurtado se habría referido a que recibió el apoyo del entonces titular del CNM, Guido Aguila Grados, para alcanzar el puesto que hoy ostenta.

Apoyo al amigo Julián

En una convesación del 25 de enero de 2018, Hinostroza le pide a Hurtado que le pase el número de la magistrada Lucía La Rosa Guillén, quien por ese entonces era miembro de la Pirmera Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Hurtado accede a la solicitud.

En otra llamada telefónica de ese mismo día, Hinostroza se presenta ante la jueza La Rosa y le requiere recibir en su oficina a su amigo Julián Feijo. La Rosa también acepta el pedido del juez supremo.

Posteriormente, ya en otra comunicacón telefónica, César Hinostroza le dice a Martín Hurtado que “Juliancito” irá a su despacho “para que te cuente un temita”. “Que venga nomás”, le responde Hurtado sin dudar.

Según la Fiscalía, de esta manera, Martín Hurtado y César Hinostroza “habrían podido desplegar ciertas acciones para apoyar indebidamente a la persona de nombre Julián Feijo en su proceso judicial que se encontraba en trámite en la Primera Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima”.

En una llamada del 9 de mayo del 2018 entre ambos investigados, Hurtado Reyes le dice a Hinostroza Pariachi que recibió al abogado, aparentemente, de Julián Feijó. “Ayer vino el abogado, sí, sí lo atendí y mañana lo veo pues, no hay problema”, expresó.

En total son seis hechos presuntamente irregulares en los que habría participado el juez supremo Martín Hurtado Reyes y que fueron advertidos por el fiscal supremo Pablo Sánchez, quien dispuso un plazo de investigación por 180 días.

Perú21 llamó al celular del magistrado para recoger su versión ante esta denuncia, pero contestó su asistente quien alegó que el juez se encontraba “en votación” y no podía atender la llamada en ese momento.