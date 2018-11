Fiscal José Pérez informó que suspendió interrogatorio a Pedro Chávarry

El fiscal José Domingo Pérez interrogó hoy por cerca de dos horas y media al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sobre el caso que implica a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con los presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial del 2011.

A su salida de la sede del Ministerio Público, en la avenida Abancay, Pérez informó que suspendió la diligencia por "motivos de la propia investigación" que realiza.

"Toda persona está hábil para brindad un testimonio y tiene el deber de concurrir, salvo las excepciones que señala la ley, que de su respuesta puede surgir responsabilidad penal o un secreto penal abstener a declarar", declaró a la prensa.

Agregó que Chávarry respondió a algunas preguntas, aunque no especificó si se explayó o no. "El acto (interrogatorio) no ha concluido, se ha suspendido para concluirlo en una oportunidad próxima", precisó.

Esta diligencia se sustenta en las conversaciones que mantuvieron legisladores fujimoristas a través de un chat de Telegram, denominado 'La Botica', en la que coordinan su respaldo a Pedro Chávarry a cambio de recibir ayuda en las investigaciones fiscales.

Esos diálogos fueron incluidos por el fiscal como prueba para sustentar su hipótesis de que el fujimorismo busca obstruir las indagaciones.

Al despacho de Chávarry acudieron también la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, y procuradores de lavado de activos.