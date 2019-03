Fiscal José Domingo Pérez recomendó abrir investigación a Lourdes Flores

El fiscal José Domingo Pérez recomendó al coordinador del equipo especial, el fiscal Rafael Vela, que abra investigación a la lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, tras las respuestas que emitió en los últimos interrogatorios.

Pérez elevó un informe en el que sustenta que, debido a la poca colaboración de Flores en las diligencias, es necesario que se abra una carpeta para indagar los aportes que habría recibido el PPC de Odebrecht en la campaña presidencial del 2006 y en la de la Alcaldía a Lima del 2010.

"En algunos casos (Flores) no ha dado la respuesta solicitadas, se ha entendido que no deseaba responder las interrogantes y se ha considerado que, haciendo uso de su legítimo derecho a no declarar o no responder, se ha elevado a la coordinación un informe correspondiente para que disponga el inicio de las investigaciones o señale al fiscal que se encarga de investigar por la recepción del dinero que habría dado Odebrecht al partido político que ella representa", declaró a la prensa.

Perú21 informó que en su manifestación fiscal, el pasado martes, Flores Nano se excusó de responder por los abonos que dio la constructora brasileña a las campañas presidenciales de Alan García (2006), de Pedro Pablo Kuczynski (2011) y de Keiko Fujimori (2011).

La ex candidata presidencial sostuvo que las interrogantes eran "impertinentes" porque ella no sabía de las actividades proselitistas de otros partidos.

El ex ejecutivo de Odebrecht, Raymundo Trindade Serra, contó a la Fiscalía que la constructora aportó hasta US$250 mil a las campañas de Lourdes Flores. Sostuvo que lo hizo a través del abogado Horacio Cánepa, quien también es investigado por emitir laudos arbitrales en favor de la empresa a cambio de supuestos sobornos.