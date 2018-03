Fernando Tuesta Soldevilla: "PPK termina su mandato por la puerta trasera"

El desenlace de la crisis presidencial fue la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la máxima magistratura del Estado. Mañana, el primer vicepresidente, Martín Vizcarra , asumirá la Presidencia siguiendo con la sucesión constitucional. ¿Qué le depara al Perú en los próximos días? Esto opina Fernando Tuesta .

Despejemos las dudas sobre una convocatoria a elecciones parlamentarias. ¿Vizcarra puede hacerlo?

Vizcarra no puede convocar a elecciones. No existe la figura de elecciones adelantadas salvo en el caso de renuncia o vacancia de la fórmula presidencial; es decir, de los dos vicepresidentes. En ese escenario, asumiría el cargo de gobierno provisional el presidente del Congreso que sí convoca a elecciones de manera inmediata. Pero ese no es el caso.

Vizcarra se convertirá en presidente hasta 2021. ¿Cree que podrá gobernar, a pesar de que tendrá, al igual que sucedió con PPK, una mayoría opositora en el Congreso?

Estamos en el Perú. Aquí se puede decir que cualquier cosa puede pasar. Pero, de primera impresión, podría comentar que un gobierno de Martín Vizcarra sería igualmente débil y más keikodependiente, porque estaría sometido a una mayoría parlamentaria opositora y no tiene partido propio, bancada propia, no es conocido... Aunque eso también le puede dar posibilidades mayores. No le queda otra que convocar un gabinete político muy amplio.

¿Necesariamente con personajes parlamentarios?

No necesariamente. Podría convocar a políticos sueltos, con experiencia, que le puedan dar respaldo. Yo no digo que el gabinete debe ser elegido contra el Parlamento, pero sí debe estar alejado lo suficiente como para que tenga mínimos niveles de autonomía. Si solo el fujimorismo es el soporte del Gobierno, tendrá problemas con el resto de bancadas. Además, estamos hablando de tres años y cuatro meses más de gobierno. El peruano promedio no quiere mirar un gobierno de Martín Vizcarra solo sostenido por el keikismo.

¿Y Fuerza Popular (FP) tampoco buscaría un cogobierno?

Sería muy poco probable que el keikismo quisiera asumir responsabilidades de cogobierno, pero sí les conviene que le vaya bien a Vizcarra. Recordemos que si renuncian los vicepresidentes, el presidente del Congreso debe convocar a elecciones. A Keiko no le conviene eso porque quiere apartar los hechos recientes de una posible elección. Le conviene tapar estos hechos, que deben quedar atrás en la mente de los peruanos, y así tener opciones en las elecciones, más adelante.

Al renunciar, PPK pierde su inmunidad presidencial y puede ser juzgado por los casos de Odebrecht, por ejemplo.

Tiene un periodo corto de inmunidad, pero los procesos ahora pueden terminar con una acusación del Ministerio Público y se inicia un proceso judicial que, como sabes, en el Perú no es corto, toma su tiempo. PPK no es Fujimori. Entonces, para fines de lo que puede ocurrir de manera inmediata, a corto plazo, eso ya no sería un elemento importante.

En un mensaje a la Nación, PPK dijo que las grabaciones de los ‘kenjivideos’ son “selectivamente tendenciosas”, y que generaron una “grave distorsión” respecto a la discusión de la vacancia.

Él asume que es víctima, sobre todo de la oposición. Habló de interpelaciones, censuras, vacancias. No hay en el mensaje ni un ápice con relación a su responsabilidad como presidente de la República.

¿Un mea culpa?

Así es. Tú puedes tener condiciones adversas y, sin embargo, tener la experiencia y la visión para revertir la situación. Él ha sido responsable de sus actos que, en el caso de Odebrecht, han sido bastante cuestionables. Pedro Pablo Kuczynski termina su mandato veinte meses después por la puerta trasera. Eso es muy significativo. Sale acompañado por trabajadores de su despacho, sin ningún ministro, congresista, asesor, dirigente partidario. En el Perú, todas las veces que un presidente tuvo en el Parlamento una oposición con mayoría absoluta, no completó su mandato. Ahí están José Luis Bustamante y Rivero, Fernando Belaunde Terry, Alberto Fujimori, y ahora Pedro Pablo Kuczynski.

¿No es, entonces, el supuesto “obstruccionismo” de los fujimoristas de FP?

No, porque mañana más tarde el fujimorismo puede ser gobierno y podría ocurrir que tenga una mayoría opositora aplastante, digamos, de izquierda, y no habrá cambiado nada. El problema es que las cosas se modifican según lo que ocurre en el momento, como si eso se fuese a repetir en la historia. Esas son de las peores reformas que puede haber.

¿Qué plantea? ¿Elecciones parlamentarias en la segunda vuelta?

Sí, es una propuesta que he hecho hace veinte años porque si un presidente se enfrenta a una situación así, con mayoría opositora en el Congreso, la probabilidad de que lo vaquen es altísima. Se requiere una reforma política que pase por modificar el diseño institucional de este presidencialismo parlamentarizado.

¿Cuáles son esas reformas?

Hay varias. Primero es necesario volver a la bicameralidad. Un proceso de vacancia, si tienes dos cámaras, demora meses. Aquí se vaca al presidente en días. También en las relaciones Ejecutivo-Legislativo, el equilibrio de poder debe primar. Un Congreso debe poder ejercer control, pero sin impedir que el presidente gobierne.

El Congreso anunció el inicio del proceso de desafuero a Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel, Mercedes Aráoz y Carlos Bruce. ¿Da por descontado la sanción?

Keiko va a sacar ventaja del río revuelto porque parece que los accesitarios de los kenjistas son cercanos a ella. Recuperará parte de lo que perdió y probablemente los topos que tenía Kenji que se iban a salir de la bancada por la vacancia se quedarán porque están defendiendo sus intereses. Aráoz y Bruce correrán la misma suerte.

AUTOFICHA



- “Soy politólogo, de la especialidad de Ciencias Políticas. Ex jefe de la ONPE, ex director del Instituto de Opinión Pública de la PUCP, donde también soy profesor principal. Dirijo la consultora Tuesta&Consultores. Publiqué 16 libros, el último de ellos Perú: Elecciones 2016, un país dividido y un resultado inesperado”.



- “El presidente presenta su renuncia ante el Congreso que se reúne en pleno para evaluarla y aceptarla o no. Podría no aceptarla para proceder con la vacancia, que es lo que pasó con Fujimori. Aceptada la renuncia, el puesto queda vacante y lo ocupa el vicepresidente”.



- “Si Mercedes Aráoz renuncia a la segunda vicepresidencia, no habrá quién reemplace a Vizcarra cuando tenga que salir del país por algún viaje, de manera temporal. Ahí hay un vacío en la Constitución porque solo entra a tallar el presidente del Congreso si renuncian los dos vicepresidentes de la República”.