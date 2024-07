Este miércoles, en horas de la tarde, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) intervino la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quillabamba, en Cusco, tras encontrarse en la situación de “pérdida total de capital social y reserva cooperativa”.

Esta medida ha sido tomada conforme a la Ley 30822, que regula las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público (COOPAC).

La intervención de la SBS conlleva varias consecuencias legales y administrativas para la institución afectada, entre las que se destacan:

Iniciar procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias: La SBS procederá a recuperar los créditos que la cooperativa tiene a su cargo, asegurando que los acreedores reciban los pagos correspondientes.

Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales: Las resoluciones judiciales emitidas contra la cooperativa serán ejecutadas, garantizando el cumplimiento de las mismas.

Construir gravámenes sobre los bienes de la cooperativa: La SBS podrá imponer gravámenes sobre algunos bienes de la cooperativa como garantía de sus obligaciones, asegurando que se cumplan los compromisos financieros.

Realizar pagos y asumir obligaciones: Con los fondos o bienes de la cooperativa que se encuentren en poder de terceros, la SBS podrá efectuar pagos, adelantos o compensaciones, así como asumir obligaciones en nombre de la cooperativa.

Implementar medidas cautelares: La SBS podrá adoptar medidas cautelares contra los bienes de la cooperativa para proteger los intereses de los acreedores y asegurar la disponibilidad de recursos para cumplir con las deudas.





Usuarios van a las oficinas de Quillacoop

Ante la intervención, decenas de usuarios acudieron desesperados a las oficinas de Quillacoop, en busca de información sobre la intervención. Estas agencias están ubicadas en Quillabamba, Machu Picchu, Puerto Maldonado, Kiteni, San Sebastián, Santa Teresa, Sicuani, Urubamba

“Esto me sorprende. Desde que tengo uso de razón conozco esta cooperativa y cómo ha funcionado. Nosotros, como empleados, hemos sacado préstamos y todo. No tengo tanto dinero, como aportante he venido a pagar una deuda, pero me sorprende que estaba cerrado”, manifestó uno de los ciudadanos.

“No nos han comunicado. Solo hay llamadas que nos dicen sobre las moras, pero no hay dónde pagar”, agregó otro usuario, expresando la confusión y frustración generalizada entre los miembros de la cooperativa.









