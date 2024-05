Fernando Tuesta explica la no ratificación de Corvetto en la ONPE.

Piero Corvetto no fue ratificado como jefe de la ONPE.

Es una mala noticia. Es una pésima señal. Hasta hace algunos años, los jefes de los organismos electorales terminaban su periodo y había un concurso público. Esto se varió bajo la figura de la ratificación, que era una evaluación del desempeño. Y si este era positivo, se le ratificaba para cuatro años más. Así ocurrió con Magdalena Chu en la ONPE y con Jorge Irribarren en Reniec. Para el caso de Piero Corvetto, desde mi punto de vista, no tenía ningún problema para ser ratificado. Salvo aquella narrativa en relación al fraude que creo que, en el fondo, es lo que ha determinado su no ratificación. Pero hay un punto. Para ratificar se necesitan cinco votos pero de un universo de siete. Una mayoría calificada

¿Debería ser tres de cinco?

Como han destituido a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ahora es una votación de unanimidad. Bastaba que una persona no lo haga, como ocurrió con el señor Falconí, para que no se ratifique a Piero Corvetto. He observado el proceso. No hubo problemas ni cuestionamientos hasta la entrevista personal, la etapa final. El que más preguntó fue el señor Falconí. Corvetto respondió con certeza y conocimiento. No hay nada que hubiera impedido, sobre cosas objetivas, que Corvetto sea ratificado. En el Perú, a las normas se les saca la vuelta. O tienen un contenido político que en este caso creo que ha primado. No existe cuestionamiento serio como para que él no pueda ser ratificado. Finalmente, de cinco, cuatro votaron a favor y uno en contra.

¿Hubo discrecionalidad en la entrevista?

Mira, no tenemos todavía el sustento del voto. Y no creo, de manera seria, que el señor Falconí pueda tener un argumento lo suficientemente fuerte como para no ratificar. Siempre puedes tener críticas a cualquier gestión. El voto del señor Falconí tenía un peso fundamental. Porque tenía que haber unanimidad allí donde solamente había cinco. Alguien me puede decir que esto no es irregular. Pero ¿es razonable que para ratificar se requiera unanimidad? A futuro hay que cambiar esa norma. Porque la idea es siempre de dos tercios, mayoría calificada. Ahora sería tres de cinco, o en el peor de los casos cuatro de cinco. Pero que solo una persona tenga el peso determinante, eso no se ve en ninguna parte. Pero repito: habría que ver el sustento. La pregunta se cae de madura. ¿Por qué no quería este señor que se le ratifique como jefe? Ante esta noticia, ¿quiénes han aplaudido? ¿Quiénes están felices y celebran ante esta noticia?

Estamos muy polarizados. Quien entre polarizará.

Ese es un tema preocupante. En este escenario de polarización nadie va a estar contento con nadie. Además, no se ha entendido que lo electoral es una especialización cada vez mayor. Y eso requiere un conjunto de conocimientos y experiencias que no tienen que ver con saber la ley electoral. Fui profesor de Piero Corvetto. Fue mi asistente. Se preparó por años para postular como jefe de ONPE. Y ganó en buena lid hace cuatro años. ¿Cuántos en el Perú pueden combinar conocimiento y experiencia en el tema electoral? ¿Otra persona lo haría mejor que Corvetto? Claro, no es que sea indispensable.

La institución debería sobrevivir a las personas…

En este caso específico, la ONPE se reconstruyó a partir de diciembre de 2000 de lo que fue la ONPE anterior, que sí fue capturada por el gobierno de entonces. Esa ONPE logró tener un nivel de apoyo y de satisfacción de casi dos décadas. Pero a partir de 2021 hay una campaña demoledora. Y repito. ¿Por qué vas a prescindir de un funcionario que lo hacía bien? ¿Porque no te gustó el resultado de la elección de 2021? Corvetto no ha militado en un partido. Esto no solamente llama la atención, sino que es cuestionable, por no decir sospechoso. Y sospechoso de una persona que llegó a la JNJ hace poco, ya sabemos en qué condiciones.

¿Cómo responde al informe de Contraloría que observa su contratación con el JNE?

Ante la campaña, la oficina de control interno del JNE inicia una acción de control. Y sobre este tema que tanto han hablado de ‘pitufear’ no encuentra nada. Pero hay un punto donde señala que yo no cumplía con los requisitos mínimos para prestar ese servicio porque el único documento que según ellos tenían era una constancia de prestación de servicios como experto electoral que no cumplía los tres años. Ese personal del JNE me conoce. Saben que he sido jefe de ONPE, ahí supero los tres años. Me dirigí a ellos y les di toda la documentación que supera largamente los tres años. Les mandé un oficio para que cambien esa parte del informe, pero me dijeron que no soy sujeto de la acción de control. Pero yo soy el afectado, porque a partir de ahí la señora Amuruz utilizó el informe. Entonces elevé una última solicitud al contralor general de la República y hasta ahora no obtengo respuesta. ¿Se puede creer que un informe no puede tener errores? Y en esto es garrafal. Y lo han utilizado para seguir la campaña. Es porque creo que no hubo fraude. Esto es una venganza política. Y un mensaje para los próximos. A mí tampoco me gustó el señor (Pedro) Castillo. Nadie me puede señalar de apoyarlo.

TENGA EN CUENTA

“Me dedicó al tema electoral hace 44 años. Yo no conocía a Salas Arenas. Él no contrata. Me hicieron contratos de prestador de servicios. La Ley de Presupuesto General de la República para elecciones siempre incorpora un artículo referido a los organismos electorales, que para ellos no se aplican muchas normas de contrataciones del Estado porque de lo contrario nunca podrían hacer elecciones. Se me acusa de que mi contratación fue digitada para beneficiarme sin concurso público. Es mala fe o ignorancia. Absurdo, porque la ley está. Como si yo temiera un concurso público”.