El expresidente Pedro Pablo Kuczynski reapareció y se pronunció sobre la reciente liberación de Alberto Fujimori, tras una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que restableció el indulto humanitario que él le concedió en diciembre de 2017.

En declaraciones para Canal N, el exmandatario señaló que considera el caso Fujimori como un “tema zanjado”. Asimismo, defendió la legalidad de la gracia presidencial concedida.

“Yo di este indulto con las plenas facultades que me da la Constitución cuando yo era presidente. El artículo 118, inciso 21 [señala]: ‘Es facultad del presidente conceder indultos y conmutar penas, ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados’. Es clarísimo, pero aquí en el Perú, como hay un conflicto permanente, entre un grupo y otro grupo, el grupo que está en conflicto busca leguleyadas para deshacer las cosas”, mencionó.

Por otro lado, Kuczynski arremetió contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificándola como una “cueva de rojos” y considerando que obedece a una ideología “hiperprogresista”.

“Yo no soy constitucionalista, pero creo que un país soberano debe ejercer su soberanía. Obviamente, dentro de tratados internacionales, pero la CIDH es un órgano al cual se puede acudir. Yo, por ejemplo, he pensado en acudir a la CIDH y mis abogados, que además cuestan una fortuna, me han dicho ‘usted estará más que muerto cuando al fin lo escuchen’. Y es una cueva de rojos esa comisión. Eso no debería ser así, las instancias internacionales deben ser objetivas, no pueden representar un punto de vista que, en este caso, es hiperprogresista y que no está bien”, detalló.

Como se recordará, ayer por la tarde Alberto Fujimori dejó el penal de Barbadillo, donde venía cumpliendo una condena de 25 años de prisión por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Esto, luego de que el Ejecutivo decidiera acatar una resolución del TC que disponía su “inmediata liberación” y no las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que disponían lo contrario.

