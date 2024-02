“Estoy bien alejado de la política, estoy más concentrado en mi salud; me abstengo de opiniones, ningún tema político, ya me he olvidado…”. Eso fue lo que respondió Alberto Fujimori seis días atrás cuando, a su salida de una cita médica, se le pidió su opinión sobre las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides ante el Ministerio Público. Pero esa postura ya es historia. El lunes, el indultado expresidente de la República rompió su silencio para dejar en claro no solo que él participa en las decisiones de la agrupación que hoy lidera Keiko, sino también, de refilón, poner en cuestión la eventual postulación de su primogénita en la contienda de 2026. Además, como cereza del pastel le tendió una rama de olivo a su otrora socio Vladimiro Montesinos pasando por agua tibia sus delitos. “Cada persona comete sus errores, pero él cumplió su función, trabajaba en Inteligencia y en Inteligencia lo hizo bien”, dijo, y añadió, cuando se le preguntó si fue corrupto, que “Al final (a Montesinos) lo mareó el dinero”.

En menos de tres minutos, Alberto Fujimori aseguró que no se justifica la convocatoria a elecciones generales anticipadas, señaló que el “gobierno de la presidenta Boluarte va a continuar hasta el 2026″ porque “Fuerza Popular y el fujimorismo así lo han acordado” y, tras asegurar que el fujimorismo participará en la próxima contienda electoral, calificó de “prematuro” hablar sobre la posible postulación de su hija Keiko a la Presidencia y también de la del menor Kenji porque “él no está pensando mucho en política”.

POSTURAS

“Sus declaraciones son coherentes con el comportamiento que ha tenido Fuerza Popular en el Congreso, no son nada sorpresivas”, declaró a Perú21 el analista político José Carlos Requena, quien agregó que la participación de Fujimori en Fuerza Popular era solo cuestión de tiempo y se habría mantenido incluso cuando estuvo recluido en el penal de Barbadillo, por lo que estas intervenciones públicas podrían continuar de manera espaciada. “No va a tener una acción tan recurrente, pero seguramente aparecerá de cuando en cuando. Aunque diga estar alejado creo que va a tener algún nivel de influencia y a ser consultado por el liderazgo de Fuerza Popular”, comentó.

¿El efecto será negativo o positivo para la agrupación? Según Requena, la presencia de Fujimori “terminará consolidando el núcleo duro del fujimorismo”. No obstante, opinó que a estas alturas, el exmandatario tendrá un rol “un poquito secundario” respecto de su hija que ha permanecido en actividad política desde 2006.

Joaquín Rey, por su parte, advirtió que el fundador del fujimorismo, al restarle posibilidades a una participación electoral de sus hijos, estaría “abriendo la cancha para que otro perfil pueda buscar la candidatura con Fuerza Popular, algo que ya había anticipado su hija Keiko semanas atrás. “Algo de eso puede haber. Keiko, así como tiene una aprobación, tiene un rechazo que le ha impedido ganar tres elecciones, quizás es consciente de que (ella) es una carta que puede, tal vez, asegurar un pase a la segunda vuelta, pero difícilmente una victoria”, manifestó.

El analista añadió que “entre los fujimoristas, Alberto Fujimori tiene un peso que nadie tiene y lo que él diga para su base es muy importante”. “Hoy en día tiene una credibilidad mayor que la de Keiko, Kenji o cualquier integrante de la bancada, sigue siendo después de 35 años el principal activo del fujimorismo. Él va a seguir porque se da cuenta de eso y de que tiene el poder para orientar la discusión política, va a hacer uso de esa influencia”, subrayó.

SABÍAS QUE

“Montesinos y Fujimori eran como dos patas que caminaban juntas, no creo que sea posible un distanciamiento tan radical porque era uno sosteniendo al otro, al punto que cuando salen los ‘vladivideos’ el gobierno empieza a desmoronarse”, dijo Requena.

“Montesinos es un delincuente condenado, decir que se mareó es una burla para las víctimas de sus acciones”, comentó Rey.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.