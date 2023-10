Por fin, declaró; pero lo hizo de forma virtual. La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, aseguró hoy, en la Comisión de Justicia que investiga el caso JNJ, que no tuvo ningún contacto telefónico ni vía Whatsapp con ninguno de los siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en relación a que el 23 de junio de este año, la referida institución publicó un comunicado en rechazo a su inhabilitación política en el Congreso.

La fiscal Ávalos fue citada a declarar el pasado 22 de septiembre, pero pidió su reprogramación para hoy, para declarar de forma virtual, a través de la plataforma microsoft teams.

Ávalos fue citada a rendir hoy su manifestación por estar involucrada en dos de los cinco casos que investiga la comisión de Justicia:

un comunicado de la JNJ a favor de ella, del 23 de junio de este año, en rechazo a su acusación constitucional y su inhabilitación en el Congreso; y la supuesta presión al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que se pronuncie sobre el mismo tema.

Los otros tres temas por los que son investigados los siete magistrados de la JNJ son: la permanencia de Inés Tello en la JNJ pese a haber superado el límite de edad de 75 años; la filtración de información sensible a un portal periodístico de una investigación que se le sigue a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; y no presentar su informe anual ante el Congreso, tal como lo exige la Constitución.

“No he tenido ni tengo contacto con ningún miembro de la JNJ. Me he enterado por medio de la prensa. No he pedido a ningún fiscal supremo que saque un comunicado a favor. Nunca conversé con ningún fiscal supremo”, señaló Ávalos.

Al ser consultada por la presidenta de la Comisión de Justicia, Janet Milagros Rivas, que especifique si había tenido comunicación telefonica, por redes sociales o por whatsapp con alguno de los siete miembros de la JNJ, Ávalos respondió que “no”.

La titular de la Comisión de Justicia aseguró a Perú21 que el informe final del caso JNJ estará listo, aproximadamente, el 15 de octubre para que sea colocado en la agenda de la comisión para su aprobación.

Según las prerrogativas de la comisión, el informe puede recomendar desde una sanción hasta la remoción en el cargo de cualquiera de los siete magistrados.

Recientemente, la presidenta de la comisión explicó a este medio que las sanciones a los integrantes de la JNJ serán individuales.

En unos minutos, asistirá a declarar a esta comisión la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por ser víctima en uno de los cinco casos que investiga esta comisión: la filtración de información sensible a un portal periodístico que la JNJ investigaba a Benavides.

