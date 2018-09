PPK: “Nunca vi a José Luis Cavassa, jamás en mi vida”

Luego de que el detenido José Cavassa, presunto integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, revelara ante la Segunda Fiscalía Provincial de Lavado de Activos que trabajó en el partido Peruanos por el Kambio (PpK) durante la campaña electoral de 2016, el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski dio su versión a Perú21 y aseguró no conocerlo.

“Nunca vi a Cavassa, jamás en mi vida, y no sé de qué se trata toda esta cosa”, subrayó.

Como se sabe, el también ex funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entre los años 1995 y 2000, es sindicado como ex operador de Vladimiro Montesinos para montar un fraude con firmas falsas a favor de la re-reelección de Fujimori.

PPK aseguró que no tuvo conocimiento de que se hubiese contratado a Cavassa. “Yo nunca he tenido nada con él, no lo conozco. Si fuera así, lo reconocería”, manifestó.

Cuando se le consultó si, como candidato a la Presidencia no estaba al tanto de la organización en la campaña de aquel entonces, respondió que “para nada”, pues solo se abocó a su campaña.

Horas después, a través del Twitter, Kuczynski reaccionó a una declaración del legislador Luis Galarreta, de Fuerza Popular, quien en un diario calificó al ex mandatario, junto al hoy presidente Martín Vizcarra y la vicepresidenta Mercedes Aráoz, de “miembros de Los Cuellos Blancos de Choquehuanca”, en referencia a la calle donde vive PPK.

“La mayoría parlamentaria y sus aliados buscan una segunda vacancia. Mi gobierno democrático fue su primera víctima y ahora quieren uno más”, escribió.

Por otro lado, Aráoz dijo a este diario que ni ella ni el actual mandatario supieron de dicha contratación. “Yo no sabía y nunca lo vi. Ni Martín (Vizcarra) ni yo conocimos a ese señor. En primera vuelta no tenía idea de lo que hacía Gilbert Violeta o Carlos Portocarrero (personero legal de PpK)”, apuntó.

También reveló que Cavassa fue propuesto para que colabore en la segunda vuelta, pero Samuel Dyer, integrante del Comando Nacional de Personeros, lo rechazó por sus antecedentes.