Tajando el lapicito - I

Zea, otro más que se va

Luego de que le dieran forata del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, por donde pasó con más pena que gloria, el congresista Óscar Zea renunció a la bancada de Perú Libre alegando “razones de principio y de conciencia”. Uy, sí, cómo no. Lo dice quien dio una entrevista en un estado deprorable. Lo cierto es que Zea ya estaría alistando su pase al Bloque Magisterial.

Tajando el lapicito - II

Con sangre en el ojo

Será por eso que el amo y señor del partido del lapicito, Vladimir Cerrón, arremetió contra él y, sin mencionarlo explícitamente, lo tildó de “oportunista”. “Solo los consecuentes sobreviven las tempestades políticas, los oportunistas van al ostracismo, la indiferencia y el olvido”, comentó con sangre en el ojo. Lo cierto es que de los 37 congresistas que ingresaron con la camiseta de Perú Libre, en julio de 2021, ahora solo quedan 20. Si siguen así, la bancada se quedará solo con Waldemar.

Sin prensa en el Congreso

Y sin fecha de retorno

A través de un comunicado, el Parlamento pretendió desvirtuar las informaciones publicadas por diferentes medios, entre ellos Perú21, que dan cuenta de las restricciones que tienen los periodistas para cubrir información en el Palacio Legislativo. Luego de todo el ‘floro’ de que respetan a la prensa y que han facilitado el acceso a una sala, etc., etc., lo único que quedó claro es que no hay fecha para el retorno de los periodistas al hemiciclo.

Pedro Castillo

Viaje con susto

El presidente Pedro Castillo alista maletas para viajar a Los Ángeles, Estados Unidos, donde participará en la Cumbre de las Américas. Ayer, el Congreso autorizó su salida del país, pero, a diferencia de otras ocasiones, hubo oposición de algunos legisladores. Finalmente, 103 congresistas aprobaron el viaje, 12 votaron en contra y uno se abstuvo. Pero, como dijo el congresista Alejandro Cavero, ojalá y Castillo no haga un papelón como el que hizo Dina Boluarte en Davos. Habrá que ponernos a rezar...

Dina se hace humo

En boca cerrada

Y a propósito de la vicepresidenta, luego de que reconociera que sí infringió la Constitución al desempeñarse como presidenta del Club Apurímac, en paralelo a su función pública, no ha vuelto a dar la cara. Y eso que aseguró que iría a toooodos los medios de comunicación que le dieran cabida para explicar su verdad. Por ahora, parece que prefiere hacerse la ‘muertita’.

