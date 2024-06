-El Día del Padre suele ser una fecha bastante menos sonora que el Día de la Madre.¿Quizás Latinoamérica está más centrada en la madre?

-En general, en todo el mundo la idea del compromiso maternal como más intenso, previsible y seguro que el compromiso paternal, es una idea bastante fuerte, no solamente en América Latina. Quizá porque los hombres usualmente saltan a las noticias por violencia, por participación en cuestiones delictivas, cuando abandonan a sus familias... Se habla mucho de una ausencia de padres. Pero creo que eso es injusto. Es cierto que los hombres estamos mucho más involucrados en cuestiones de transgresión que las mujeres, pero el papel del padre en la especie humana es un papel absolutamente central. Sin padre, no hubiéramos podido desarrollarnos como la especie que somos. No es que la función maternal es una función biológicamente determinada y la función paternal algo aprendido, cultural. Eso no es cierto. Todas las investigaciones, tanto antropológicas como más cercanas a la biología, muestran que los hombres estamos hechos para ser papás. Definitivamente. Por ejemplo, hay una disminución de la testosterona, que probablemente tenga que ver con un menor interés en buscar por otros lados. También hay un aumento de la oxitocina que tiene que ver con el vínculo afectivo. Algo que nos distingue de las otras especies, más que usar herramientas o el lenguaje, es la presencia del varón más allá de la reproducción. Hay un 5% de mamíferos en los que la figura del macho va más allá de la cópula. Y de hecho, prácticamente ningún caso de los monos y primates, que son los más cercanos a nosotros en los que el padre juega un rol importante. Por una serie de razones. El bebe humano es muy disfuncional, no sirve para mucho cuando nace. Porque el cerebro, que es mucho más grande de lo que debería ser para el tamaño de su cuerpo, tiene que pasar por el canal de nacimiento que se estrechó cuando nos incorporamos y comenzamos a ir en dos pies. El resultado es que el bebe nace con el cerebro muy poco desarrollado. Y en general, hasta que adquiere independencia, tiene que pasar muchos años. La presencia del macho jugó un rol muy importante porque la naturaleza de nuestro desarrollo hace indispensable una alianza entre macho y hembra para poder llevar a un bebe a la independencia y la adultez. La paternidad cumple en ese sentido un rol central.

-¿Cada vez los padres están más comprometidos, a diferencia de generaciones anteriores?

-Eso quizás corresponde al desarrollo del mundo industrial urbano reciente. En casi todas las civilizaciones el padre juega un rol importante. Hay un dicho judío que dice: el padre tiene que enseñarle tres cosas al hijo: un oficio, la ley y a nadar. Tiene que ver con el hecho de que el papá vuelca al niño hacia afuera. La relación entre madre y niño es una relación mucho más exclusiva y excluyente, muy ligada a la afectividad, a la protección, a la detección del riesgo y de los peligros. No es así nomás que usted va a ir a un parque y ver a una mamá tirando a un niñito al aire y recogiéndolo. No. El papá activa una serie de centros en el cerebro cuando genera estas situaciones que incrementan la estimulación. Es ‘sal al mundo, ponte en un cierto riesgo, pero acá estoy’. Y este último imperativo de enseñar a nadar tenía probablemente un sentido cuando se hacía mucho comercio a través de los ríos y mares. Pero nadar también tiene el sentido de aprender a moverte en un entorno distinto. Acomodarte a situaciones no predecibles ni rítmicas. El padre es indispensable en ese sentido: en volcar al niño hacia el mundo. En generar alianzas, complicidades y negociaciones con lo que está afuera.

-La vida pública, la ley...

-Claro, la ley y el oficio. Una vida más pública que se hace fuera del espacio opaco, íntimo, privado.

-En un país con tantas madres solteras, ¿se puede hablar de un efecto en el Perú?

-Por supuesto la ausencia de padre sin duda alguna genera sobre todo que muchas veces la historia se repita.

-Lamentablemente el juicio de alimentos es el más popular del Perú.

-Sí, en efecto, pero nuevamente, generalmente el niño va a encontrar una figura paterna, alguien que cumpla estas funciones tan importantes que he mencionado. Alguien las tiene que cumplir. Incluso si hay parejas del mismo género.

-O una tía, la abuela...

-Exactamente. Nuevamente, los padres están más presentes de lo que se dice. Ahora, es cierto que el rol del hombre, más allá de ser padre, sí tiene una serie de dificultades hoy en día. La gente joven tiene menos en su plan de vida tener hijos. Yo escucho cada vez a más jóvenes decir que no quieren, que es muy complicado... Escuchan a otros. Porque definitivamente, tener hijos complica la vida, sin duda, económicamente, en términos de horarios, en inversión de tiempo, en fin, una serie de cosas. Pero yo creo que el padre es una figura indispensable en el desarrollo de los niños. Y no veo ninguna manera en la que esa función pueda ser reemplazada.

-Las narrativas peruanas, desde la literaria hasta otras ficciones masivas, como canciones y películas, están llenas de historias de padres ausentes. Desde Vargas Llosa y Arguedas hasta Asu Mare y algunos valses. Y el tatuaje de la madre es muy común...

-Además, la figura de la virgen, muy importante. A ver, es cierto, pero nuevamente, quizá se deba a una búsqueda de un papá. De hecho ahora, en este momento, de alguna forma esto se puso en vitrina. Alguien habló ‘yo soy el papá del Perú’, ‘yo soy la mamá del Perú’. Cuando en realidad, probablemente lo que falta ahora son madres y padres con los que valga la pena identificarse en el nivel público.

-¿Padres de la patria más comprometidos?

-Padres de la patria, en fin... Pero hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, la primera vez que se menciona “amor” en el Antiguo Testamento, no es un amor entre hombre y mujer ni en referencia a la mamá. Es un amor en referencia al papá. Cuando el Señor llama a Abraham y le dice ‘toma a tu hijo, a tu amado, y llévalo y ofrécemelo en sacrificio, es la primera vez que se menciona la palabra amor.

-Y en qué situación...

-Y en qué situación, que tiene que ver justamente con un hijo que fue tan buscado, que llegó tan tarde, que llegó como una suerte de milagro. Pero nuevamente, más allá de los estereotipos, más allá de la cuestión literaria y más allá de la cuestión religiosa, creo que el papel de padre es central. Hay muchísimos padres en nuestro país que se la juegan por sus hijos y que están muy presentes en su desarrollo.

-La metáfora política que ha usado no es casual. Antes se hablaba de ‘papá gobierno’. Ahora está esa frase de ‘padre y madre’ que dijo la presidenta junto a Acuña.

-En un país en que, si uno juzga por las opiniones y las representaciones compartidas, es un país más bien de huérfanos.

-Incluso ha habido presidentes fugados, figuras paternas de autoridad que se van...

-Pero no es que tengamos ausencia de figuras femeninas igualmente controvertidas. Yo lo que recojo en ese sentido, más allá de maternidad y paternidad, es un país cuyos habitantes más bien se sientes huérfanos de padre y madre.No hay con quién identificarse. Lo que explica también una cierta apatía en este momento. Ha habido momentos en que no hemos sido apáticos, en que nos hemos involucrado, hemos peleado y protestado.

-¿Hay una falta de líderes?

-Obviamente. Yo le pregunto a los jóvenes como quién quisieras ser, a quien más admiras o respetas. Y no hay ninguna persona de las que se conoce. Será alguien del barrio o miran afuera.

-No sé si usted es afín al tema lacaniano. ¿Qué piensa de esta idea del padre como un madero en la boca del cocodrilo? Esta idea de que el padre evita que la madre se devore al niño.

-A ver, obviamente la relación entre una madre y su pequeño, sobre todo al principio, es super exclusiva y excluyente. La madre está concentrada en el pequeño. Y el pequeño establece una relación simbiótica con la madre. El padre se convierte un tercero que de alguna manera genera un triángulo, ya no solamente una pareja autocontenida. El padre introduce un elemento de realidad que hace que el mundo sea más abierto, y ya no hay nada que sea totalmente exclusivo y excluyente. En ese sentido, sí, el padre pone una cuña, de alguna manera, en una relación muy fuerte. pero es necesario que exista ese triángulo.

-Leyendo las memorias de Constantino Carvallo, pareciera que tuvo un rol paterno con los futbolistas de Alianza Lima. Y lo vimos también con Christian Cueva y Gareca.

-Bueno, hay directores de colegio y directores de equipos que juegan un rol muy importante. Quizás una de las personas que más impacto tuvo en mí fue director de colegio. Me hizo querer hacer sentir a otros lo que él me hizo sentir a mí. Por eso me encanta ser profesor. Y eso tiene que ver con la paternidad. Sobre todo las ganas que da de querer hacer sentir a otra persona lo que uno ha sentido en un momento muy importante. Esta idea de una cadena. Por eso hay ese dicho muy potente que muchas veces lo traigo. ¿Quieres saber que tan buen padre fuiste? No me traiga a tu hijo, tráeme a tu nieto. Me parece super profundo y super bonito. Es una cadena que no se puede cortar. Creo que la paternidad también tiene que ver con eso. El establecimiento de una cadena, de una historia, de un cuento que tiene sentido. Y muchas veces, aunque uno no haya tenido un papa biológico, uno encuentra en alguien una persona que permite proyectarse hacia adelante. Y querer hacer sentir a otro lo que uno sintió con esa persona. Ésa es una de las funciones más importantes de la paternidad. En el caso que usted mencionó, no en vano se llamaba Constantino. Pero más allá de las situaciones, yo sí creo que hay muchísimos padres que se involucran y se esfuerzan en el desarrollo y la crianza de sus hijos y familias. Creo que sí vale la pena celebrar el Día del Padre.