PATRICIA BENAVIDES

Con portátil

La suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides parece extrañar toda la parafernalia de su otrora cargo. Quizás por eso sus ayayeros, ups, perdón, sus incondicionales llegaron hasta la sede de la Junta Nacional de Justicia para aplaudirla, respaldarla a viva voz y, de pasadita, cómo no, aprovechar para responder a sus detractores. “Patricia, valiente, aquí está tu gente”, “Lagartos caviares, cáncer del Perú”, fueron solo algunas de las frases que se pudieron leer mientras Benavides sonreía de oreja a oreja y se daba su baño de popularidad. Armado, no importa, pero baño al fin.





HERIBERTO BENÍTEZ

‘Joyita’ en el TC

Quién lo vio y quién lo ve. Heriberto Benítez, síííí, el exabogado del hoy inquilino del penal de Barbadillo Alejandro Toledo, y sindicado como operador del nefasto expresidente regional de Áncash César Álvarez, es desde ayer el asesor jurisdiccional III del gabinete de asesores del Tribunal Constitucional. Parece que el titular de la institución Francisco Morales no se ha enterado de que su flamante contratado es investigado por el caso La Centralita. Y si quiere más señas, ahí le avisamos, la Fiscalía ha pedido que se le imponga 30 años de cárcel por asociación ilícita, encubrimiento real y violencia contra la autoridad. Toda una joyita… para no creer.





JOSUÉ GUTIÉRREZ

De mal en peor

Mientras, en la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, el exabogado del prófugo Vladimir Cerrón, sigue provocando la renuncia de profesionales de carrera. ¿La razón? Pues dicen que el fan de Nadine Heredia no gusta de escuchar opiniones técnicas. Así, desde que asumió ya son casi diez los defensores adjuntos que le han dicho chau. Los últimos fueron Rolando Luque y Lissette Vásquez, adjuntos para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad y Medio Ambiente, respectivamente. El último que apague la luz.





SUSANA VS. ALEX - I

No vale picarse

Al ministro de Economía, Alex Contreras, no le han gustado las críticas de la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, quien ha cuestionado su desempeño al frente del MEF y promueve su censura en el Parlamento. “Cuando hablamos de Mypes hay que separar, hay gremios que apuestan por el diálogo…”, respondió Contreras, y agregó que hay “otros dirigentes” que actúan más bien por “intereses particulares”. Nombres, nombres…





SUSANA VS. ALEX - II

Bronca que promete

Más rápido que volando, Saldaña recogió la pelota y lo emplazó a demostrarle que detrás de su reclamo de cambio ministerial hay un interés político. “Que me lo demuestre, nosotros sí podemos demostrar que todo lo que ha hecho (Contreras) no ha servido para nada. Necesitamos quien lidere la economia del país, no que lo lleve a la recesión”, replicó. Auch, esta bronca promete.