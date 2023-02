Mejor calidad que cantidad (I)

Elecciones congresales

Y serán cinco los parlamentarios que disputarán la segunda vicepresidencia del Legislativo, cargo que dejó vacante la congresista de Podemos Perú, Digna Calle, tras hacer su berrinche, perdón, su reclamo, por la no aprobación del proyecto de reforma de adelanto de elecciones.

Mejor calidad que cantidad (II)

Juntos y revueltos

José María Balcázar, de Perú Bicentenario; Isabel “Chabelita” Cortez, de Cambio Democrático; la ‘niña’ Silvia Monteza, de Acción Popular; Alfredo Azurín, de Somos Perú y Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial, son los cinco aspirantes en la elección que se llevará a cabo hoy a partir de las 4 de la tarde. A propósito, esta última es vocera alterna de la bancada castillista y como tal retiró su apoyo a la solicitud de ampliación de agenda para que se retome en el Pleno el proyecto de adelanto de elecciones. A ver si toman en cuenta estos “antecedentes” a la hora de votar...

Guido Bellido

El sueño del partido propio

Guido Bellido, el ex primer ministro del golpista Pedro Castillo, anda promocionando en sus redes sociales la formación de un dizque partido político Pueblo Consciente, para cuya inscripción –dice– ya se inició la recolección de firmas. Pero no hay más, ni ideario, ni propuestas, ni siquiera se sabe quiénes están detrás de este proyecto. Aunque ya no debería llamarnos la atención la improvisación de la izquierda; sino recordemos al profesor de Chota, ¿cierto?

Cayó en desgracia (I)

A Tania, ¿no la quieren?

La tiktokera, perdón, congresista por Fuerza Popular, Tania Ramírez, anda de perfil bajo. Y es que luego de votar en el Pleno en contra del adelanto de los comicios generales, contradiciendo un acuerdo de su propio grupo, dicen por ahí que más de uno de sus colegas le está aplicando la ley del hielo.

Cayó en desgracia (II)

Toman distancia

Por lo pronto, la legisladora Martha Moyano reiteró el aval de su bloque a la medida y, al ser consultada sobre la postura de Ramírez, rapidito nomás tomó distancia y respondió: “Cuando tomamos acuerdos, se respetan; ella tendrá que asumir su responsabilidad”. Auch.

La “generosidad” de Ugarte

Con plata ajena

La congresista del Bloque Magisterial, Katy Ugarte, ha presentado un proyecto de ley para que se permita a los estudiantes que participan en las protestas, pernoctar en los campus de las universidades públicas. A ver si alguien le explica que ese no es el propósito de estos centros de estudios. ¡Qué fácil es ser generosa con recursos ajenos! ¿O no?

