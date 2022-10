Rafael López Aliaga

Nada con el diablo

El virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sigue desenvainando la espada contra el Ejecutivo. Ayer ratificó que no se reunirá con el presidente Pedro Castillo –”no puedo dialogar con una persona que tiene siete carpetas fiscales; (...) con el diablo no me reúno”, dijo–, y agregó que tampoco le interesa conversar con los ministros que le hicieron cargamontón por ningunear al profe. “¿Cómo coordino con un ministro que rota cada dos semanas?”, cuestionó. Bueno, la verdad no ofende, pero cómo duele, ¿no?





Muéranse de envidia - I

Le anularon el contrato

Otro que debe andar adolorido, pero en el bolsillo, es el primer ministro Aníbal Torres, o mejor dicho su hermano Víctor. Y es que, ¡por fin!, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) declaró la nulidad del contrato que suscribió su empresa Aldem SAC con el Estado pese a estar impedida de hacerlo.

(Foto: PCM)





Muéranse de envidia - II

Y ahora, ¿qué dirá Aníbal?

Ahora, se informó, se notificará a la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud y al Tribunal de Contrataciones del Estado para que den inicio a las acciones legales que correspondan. Y pensar que, hace poquito nomás, el jefe del gabinete sacaba uñas y dientes para defender a su hermanito y retaba a todos a morirse de envidia. Ahora, ¿quién se morirá, pero de cólera?





Pedro Castillo

Palabras, palabras

A través de un tuit, el presidente Pedro Castillo anunció que se instalará una comisión multisectorial a cargo del Ministerio de Salud para que se construya una planta de producción de vacunas en el país. Hace un año, en octubre de 2021, el mandatario hizo un ofrecimiento similar: construir una planta de producción de fertilizantes... y hasta ahora lo estamos esperando, así que no se hagan ilusiones.

(Foto: archivo Presidencia)





Responderán por helipuerto

Padres al banquillo

La Comisión de Fiscalización del Congreso, que preside Héctor Ventura, evaluará esta semana si convoca a los padres del jefe de Estado para que respondan por el helipuerto construido clandestinamente, y presumiblemente con recursos públicos, dentro de su predio en Tacabamba. No más pobres en un país rico...

(Fotos: Hugo Curotto / @photo.gec)





En municipio de Pueblo Libre

¿Cuota joven... o relleno?

La virtual alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, sacó cara por su segundo en la lista Pablo Núñez del Río, un joven de 19 años que sería su teniente alcalde y que carece de toda experiencia laboral. Según ella misma ha dicho, Núñez del Río “no podría hacer mucho más que recibir documentación” en el referido cargo. “Es la cuota joven, no está de relleno”, agregó. Pues no parece...

Pablo Manuel Núñez del Río de 19 años ocupará el cargo de teniente alcalde de Pueblo Libre. (Foto: JNE/Andina)