RAÚL PÉREZ-REYES

Calladito está mejor

Parece que el desconcierto por la frustrada reunión bilateral de la presidenta Dina Boluarte con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, dejó atarantados a varios ministros. Uno de ellos fue el titular del Ministerio de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, quien cuestionado por el fallido cónclave respondió: “Hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta, es un viaje de trabajo orientado a plantear al Perú como destino de inversiones; por ejemplo, Amazon ha anunciado ayer servicio gratuito al Perú…”. Esteee… ¿What? ¿Nos perdimos algo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?

(Foto: Anthony Niño de Guzmán)

LESLIE URTEAGA

Aquí no pasa nada

Quien también salió a dar explicaciones absurdas fue la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, que para bajarle el tono a la avalancha de críticas a su jefecita por sus declaraciones en Estados Unidos de que el Perú está “en calma y en paz, sereno y tranquilo”, sostuvo que “el país está en calma en el sentido de que no tenemos marchas o crisis y recibimos visitantes a Machu Picchu”. “(La presidenta) no ha mentido, hay inseguridad, pero hay paz”, acotó. ¿¿¿??? O sea, aquí no pasa nada, y en Washington, por lo visto, tampoco pasó. Ups.

Foto: Hugo Pérez

ALIANZA PARA EL PROGRESO

¿En rebeldía?

Aires de rebeldía se respiran en Alianza para el Progreso. Y es que pese a que el dueño de la agrupación César Acuña dijo que su bancada “no va a apoyar la remoción (de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia)” y que el tema ya había sido “coordinado”, no son pocos sus discípulos que estarían a favor de la destitución por lo menos de algunos magistrados, a tal punto que plantearían que la votación se realice de manera individual para cada miembro. El vocero Eduardo Salhuana, por lo pronto, no descartó a Perú21 que su grupo no vote en bloque, sino que se deje a sus integrantes en libertad de votar o conciencia. ¿Qué dirá Acuñita?

(Foto: Andina)

CERRÓN Y BALCÁZAR

Con la misma tijera

El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, sacó cara por su excolega de bancada José Balcázar quien defiende a rajatabla el matrimonio con menores de edad, pero se esponjó con los periodistas cuando estos lo cuestionaron por compartir esa postura. “No estoy compartiendo (la posición de Balcázar). ¿Qué hacemos con ese menor de edad, lo vamos a dejar abandonado? ¿Cómo se protege al ser humano que viene? Que se haga el matrimonio para que los bienes sucedáneos y todos los derechos le correspondan a esa persona. ¿Qué vas a hacer con esa persona que no se puede casar?”, arguyó. Y luego niega que él y Balcázar estén cortados por la misma tijera…