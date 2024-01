ALEJANDRO SOTO

Ciego, sordo y mudo

El congresista por Cambio Democrático-Juntos por el Perú Roberto Kamiche tomó distancia de los alienígenas, perdón, de los congresistas por el Bloque Magisterial, Germán Tacuri y Paul Gutiérrez, quienes viajaron hasta México, en noviembre, para asistir a un evento sobre fenómenos anómalos no identificados. “Si quiero ir a ver momias, me voy a Ica”, ironizó, y añadió que en su caso, si va a México, “me voy a la cuadra 5 y de ahí no paso”. Haber sabido y le hubiera dado el consejito antes a Gutiérrez y Tacuri. ¿Y qué dice a todo esto el presidente del Congreso, Alejandro Soto? Uhm, ciego, sordo y mudo...

VÍCTOR TORRES

Boca cerrada…

Otro que anda mudo es el ministro del Interior, Víctor Torres, a quien lo rondan interpelaciones y censuras. Ayer participó en la ceremonia de reconocimiento a la coronel PNP Carol Vigo y a otros dos suboficiales por acción destacada. Todo muy bonito hasta que terminó la ceremonia y se fue sin dar declaraciones a los periodistas que querían preguntarle por las renuncias en su sector. ¿Habrá sido una crisis de pánico escénico o simplemente no quiere preguntas incómodas?

MARÍA AGÜERO

Mejor calladita

La congresista María Agüero aprovechó la ceremonia por los 30 años de la Constitución Política para, una vez más, despotricar del gobierno de Dina Boluarte al que tildó de “ilegítimo y genocida”. En su afán de refrendar lo dicho, la pinky del prófugo Vladimir Cerrón cuestionó la presencia de tanquetas en la avenida Abancay. “(…) Veo tanquetas ahí, cuando estaba el profesor (Pedro Castillo) no había esas tanquetas”, arguyó. Efectivamente, no las había… porque la mayoría de calles del centro de Lima estuvieron cerradas durante meses al tránsito peatonal y vehicular. ¿Se acuerda congresista?

VERÓNIKA MENDOZA

Mala memoria

Mal, muy mal le cayó a la otrora ayayera del golpista Pedro Castillo, Verónika Mendoza, la concurrencia de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a la ceremonia conmemorativa por los 30 años de la Constitución de 1993 que se llevó a cabo en el Palacio Legislativo. “Las mafias celebrando el golpe y la Constitución del 93 que impuso este sistema que ha traído desigualdad, corrupción y violencia…”, escribió. Uhm, la misma Carta Magna bajo la cual ella fue congresista y postuló dos veces, sin suerte, a la Presidencia de la República. ¡Qué pena!

