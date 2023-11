HÉCTOR ACUÑA - I

De la boca para afuera

Más de un congresista se vio en apuros esta semana al ser interrogado sobre si devolverá o no su bono de S/9,900. El último fue Héctor Acuña, de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, quien inicialmente se mostró indignadísimo y dijo estar “totalmente en desacuerdo” con la medida dispuesta por la Mesa Directiva de Alejandro Soto. Pero no se ilusionen. No, no, no…

(Foto: Congreso)

HÉCTOR ACUÑA - II

“Sí, lo merezco”

Y es que cuando creíamos que lo siguiente sería su anuncio de que renunciaría al beneficio, el hermanísimo de César Acuña —sííí, el mismo que defendió su estatua de bronce y dijo que “las personas deben ser reconocidas y valoradas en vida”— salió con que él sí se merece la cuestionada bonificación “porque le dedico tiempo (al Parlamento) y ahí están mis leyes”. Esteee, parece que la modestia les viene de familia a los Acuña Peralta.

(Foto: Congreso)

EN EL CONGRESO

Bono sí, Pleno no

Y a propósito del bono, hasta el momento solo cuatro de los 130 congresistas: Flor Pablo, Susel Paredes, Alejandro Muñante y Roberto Sánchez, se han animado a ponerse una mano en el pecho, y otra en el bolsillo derecho, y han devuelto esta suerte de gratificación anticipada. ¿Y el resto? Esteee, ¡no se oye, padre! Los 126 restantes ya deben estar haciendo sus compritas navideñas porque muchos de ellos ni se asoman por el hemiciclo. Poco les interesa el debate presupuestal y menos todavía la concurrencia de los ministros. Para eso sí son buenos…

(Foto: Congreso)

DINA BOLUARTE

(Sin)sazón para gobernar

La presidenta Dina Boluarte inauguró ayer, en Surco, la feria Perú Mucho Gusto, y aprovechó para picar un poquito de todo. De stand en stand fue probando shámbar, chicha de quinua, chupe de camarones, papa rellena de cabrito, cebiche, cauche de queso… “Tengo que comerme todo lo que queda”, comentó risueña, para luego recordar, con nostalgia, el cuy relleno que preparaba su madre. “Algún día voy a preparar en Palacio, y los voy a invitar para degustar el cuy relleno con la sazón de Ercilia, mi madre”, agregó. Uhmm, ojalá la mandataria tenga mejor gusto en la cocina del que tiene para gobernar. Decimos nomás.

(Foto: Presidencia)

VÍCTOR TORRES

En el pasado

El ministro del Interior, Víctor Torres, no la pasó bien cuando los periodistas le recordaron la denuncia en su contra por agresión física y psicológica a su hermana, la misma que data de 2015. “Todo eso está sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Fue un hecho del pasado. Existe tranquilidad en mi familia, gracias a Dios, y todo está en paz”, aseguró. ¿Será verdad tanta belleza?

Foto: Andina.