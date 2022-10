Lilia Paredes

Le salió barato

El juez Raúl Justiniano rechazó el pedido del Ministerio Público de impedimento de salida del país por 36 meses de Lilia Paredes, quien es sindicada como integrante de una organización criminal que lideraría su esposo Pedro Castillo. La solicitud también resultó improcedente en los casos de sus hermanos Walter y David Paredes, y de Hugo Espino. A todos se les impuso únicamente comparecencia con restricciones y el pago de cauciones que fluctúan entre los S/10 mil y S/20 mil.

Ayayeros reclamones - I

Salas desubicado

Fastidiado se mostró el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, ante la decisión del Pleno del Congreso de interpelar al canciller César Landa. “Los ministerios y los diversos ministros nos vemos siempre interrumpidos por responder (sobre) determinadas situaciones que corresponden a la coyuntura política nacional”, comentó. ¡Qué gracioso! Si alguien los distrae con otras tareas, es más bien su jefecito Pedro Castillo, quien los tiene como voceros, pero no para temas de gobierno, sino para que lo defiendan, un día sí y el otro también, de toooodoos los cargos que se le imputan.

Ayayeros reclamones - II

Saca cara por su bloque

Quien también estuvo molesto fue el otro ayayero, perdón, vocero del mandatario, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, quien descartó que los integrantes de su bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú hayan mediado para el direccionamiento de obras públicas. Airado, dijo que esas afirmaciones son “patrañas” y que sus colegas “tienen una posición sobre la base de su trayectoria y capacidad”. Esteee, sin comentarios.

(Foto: archivo Mincetur)

“Abogado del diablo”

Benji se araña

Al abogado del jefe de Estado, Benji Espinoza, no le cayó bien que Perú21, en su edición impresa de ayer, consignara la versión de un colaborador eficaz que señaló que la defensa legal y asesores del presidente organizaron un plan para desacreditar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Pero menos aún le gustó que se le tildara de “abogado del diablo”. “Son dichos no comprobados (...). Nunca he participado en ningún plan de desprestigio contra nadie”, indicó. ¿Y qué dijo el diablo, perdón, su cliente? Silencioooo.

(Foto: archivo GEC)

Gobierno de Poncio Pilatos

“Lázaro, levántate”

El congresista por Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, ironizó sobre el registro como fallecido en el Reniec de Alejandro Sánchez, el dueño de la casa de Sarratea. “Ahora el jefe de Estado tiene un ‘Lázaro’ que al tercer día resucita”, comentó. Olvidó decir que también hay varios Poncio Pilatos en el gobierno, empezando por el mismo Castillo, ¿o no?

(Foto: Andina)