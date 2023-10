AGENCIA CONGRESO TOURS - I

Rumbo a Angola

Los congresistas Rosangella Barbarán y Ernesto Bustamante de Fuerza Popular, Álex Paredes del Bloque Magisterial y la no agrupada María del Carmen Alva deben ya estar alistando maletas para viajar a Angola en el continente africano el próximo viernes 20. Tremendo viaje de turismo, perdón, de trabajo, que —aseguran fuentes de Perú21— le costará al Congreso de la República, es decir a tooodos los peruanos, la friolera de US$4 mil por pasajes y otros US$4 mil por concepto de viáticos ¡por persona!

(Foto: Twitter del Congreso)

AGENCIA CONGRESO TOURS - II

Sssshhhhh…

Nuestros informantes nos indicaron que ya todo el trámite administrativo está listo, por supuesto con la venia de la Mesa Directiva que preside el buen samaritano Alejandro Soto. ¿Será por su generosidad que, pese a todos los cuestionamientos, nadie osa tocarlo ni con el pétalo de una rosa y sigue en el cargo? A propósito, el acuerdo de Mesa no aparece todavía en el portal web del Parlamento. Ahora ya entendemos por qué tanta discreción, ¿verdad?

(Foto: Congreso)

VLADIMIR CERRÓN

En estado de alerta

El prófugo fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, apela a la ironía para aparentar una supuesta tranquilidad que, todo indica, no tendría, pues está con un pie en prisión. “¿Por qué piden una alerta azul (a la Interpol, para su ubicación y captura), si siempre seré rojo; por qué ponerme a derecho si soy de izquierda…”, escribió. Frente a ello el jefe de Interpol Perú, Aldo Dávila, ha replicado que “(…) ese sarcasmo se le va a borrar (a Cerrón) cuando sea capturado”. ¿Tomará nota el lapicito?

PEDRO CASTILLO

Soy inocente

Pedro Castillo, el golpista y preso expresidente, reapareció en una audiencia por tutela de derechos planteada por su defensa legal, y ahí dijo que fue vacado inconstitucionalmente, que no lidera una organización criminal, que no ha cometido actos de corrupción, “ni me he sometido a cosas de lujos…”, etcétera, etcétera, etcétera. Uy sí, solo le faltó decir que no disolvió el Congreso, no ordenó la captura de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y tampoco copó de impresentables y delincuentes el Ejecutivo. Ups.