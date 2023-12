JOSÉ BALCÁZAR

Tarjetazo

El congresista por Perú Bicentenario, José Balcázar, no tuvo empacho en reconocer que recomendó a su nuera Scarlett Anshy Gálvez Campos ante el hoy detenido exasesor de la fiscal de la Nación Jaime Villanueva para un puestecito de fiscal adjunta en la región Lambayeque. “¿Cuál es el problema? Si mañana (usted) me pide que lo recomiende como periodista de relaciones exteriores, yo lo recomiendo”, replicó muy suelto de huesos. Esteeee, Dios nos libre de tener esos garantes. Mejor solos que mal acompañados…

DINA BOLUARTE

En ‘modo Castillo’

A través de una resolución suprema, la presidenta Dina Boluarte dio por concluida la designación temporal de Nory Marylin Vega Caro como procuradora general del Estado en reemplazo del suspendido Daniel Soria. ¿La razón? Pues cuentan que, una vez más, en el Ejecutivo no se tomaron la molestia de corroborar si cumplía con los requisitos para ocupar el puesto. Bueeeno, no es la primera vez y segurito que no será la última. Y es que se les ha pegado tooooda la ineficiencia de la administración del golpista Pedro Castillo.

(Foto: Presidencia)

ALBINA RUIZ

Interpelada

La ministra del Ambiente, Albina Ruiz, debe presentarse hoy, a partir de las 10 de la mañana, ante el Parlamento para responder a un pliego interpelatorio de 23 preguntas. Allí deberá explicar, entre otros temas, los motivos de las renuncias de las dos viceministras Giuliana Becerra Cells y Nancy Chauca Vásquez, y aclarar las denuncias sobre supuestas presiones al interior del Senace para aprobar estudios de impacto ambiental a favor de una empresa minera. A ver cómo le va…

(Foto: Andina)

JORGE DEL CASTILLO

Amor al chancho o…?

Jorge del Castillo, otrora secretario general del Partido Aprista, desempolvó su medalla del Colegio de Abogados y asumió la defensa de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, según dijo, ad honorem, o sea, de buena gente que es. La patería, ups, perdón, la generosidad, sin embargo, lo hizo blanco de críticas, pues él mismo es investigado por el Ministerio Público en el caso Odebrecht. ¿Será por eso que el ‘tío George’ actúa con tantísimo desprendimiento?

PPK

Varado

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski no podrá viajar a Estados Unidos para someterse a exámenes médicos por su insuficiencia cardiaca aguda. El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional le negó la autorización para viajar a Minnesota, Estados Unidos, del 11 al 18 de diciembre, alegando que “hay un alto riesgo de fuga”.