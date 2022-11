Castillo invita a Boric

Todo sea por Chota

Demostrando que vive en la luna de Paita, el presidente Pedro Castillo cerró ayer su agenda en Chile no sin antes decirle a su homólogo Gabriel Boric que desea que el siguiente Gabinete Binacional Perú – Chile se desarrolle en su querida Chota (Cajamarca). “Corresponde hacerlo en el Perú y hay que ir viendo de qué manera sustentamos las bases (sic). Ojalá se haga en el norte, en mi región, mucho mejor si se hace en Chota”, refirió. La crisis política nos tiene hasta el cuello y el ‘profe’ pensando en su tierra, ¡el colmo! Aunque a lo mejor se le hace, total, ya avanzó con el helipuerto.

Tineo se quema solo

Es de la misma manada

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Richard Tineo, pudo pasar a la historia dentro de esta trama de escándalo político y corrupción que envuelve al gobierno al no firmar el acta de la PCM que interpretó como “denegada” la cuestión de confianza al Gabinete Torres, pero no. Dijo que no firmó simplemente porque estaba en Ayacucho ese día y que sí la hubiese firmado y asumir la responsabilidad porque “la posición del Ejecutivo es una sola”. Y en seguida balbuceó que el término “rehusar” (la confianza) es tan amplio que alcanza por ejemplo la no admisibilidad. Todavía se salva Dina Boluarte, que como extitular del Midis no firmó y mantiene su postura. Un desmarque a tiempo que podría llevarla a la presidencia.

‘Niño’ no dará la confianza

¿Arrepentido o cómplice?

Ilich López, uno de los congresistas de Acción Popular identificados como ‘Los Niños’, planteó a su bancada que el día del voto de investidura al gabinete de Betssy Chávez todos los legisladores del grupo voten en contra de la confianza. Después de tanto andar juntos con el oficialismo, que ahora sea impulsor del voto en contra da qué pensar. ¿No será que más bien cumple el encargo de empujar la denegatoria de confianza para que el Ejecutivo cierre el Congreso?

Palacios está en otra

Bendita constituyente

No solo el presidente anda desorientado, en el Congreso algunos legisladores tienen sus prioridades en otro lado. “La salida a la crisis es la autoconvocatoria del pueblo a la Asamblea Constituyente”, escribió Margot Palacios (Perú Libre) en Twitter. Hasta indigna tanta indolencia. ¡Qué estaremos pagando!

La prioridad de Fuerza Popular

Apuestan por elecciones

En la antítesis, Patricia Juárez (Fuerza Popular) dijo que la primera opción de su bancada es impulsar un adelanto de elecciones mediante una modificación constitucional que recorte el mandato presidencial y congresal hasta julio del 2023. El tiempo juega en contra y cualquier salida debe verse rápido.

