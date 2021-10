Debate sobre la Constituyente

Con usted, no

El abogado constitucionalista Lucas Ghersi agradeció la disposición de la excandidata cerronista Zaida Arias, quien, ante el timorato silencio de Guillermo Bermejo, se ofreció para debatir sobre la Asamblea Constituyente. Ghersi, quien promueve la recolección de firmas por el No a la pretensión cerronista de cambiar la Carta Magna, le dijo elegantemente que el reto no era para ella. “Ayúdame a que Guillermo Bermejo no se corra; primero debato con él y luego contigo”, replicó el abogado.

Bellido a Vladimir Cerrón

No lo conozco

Parece que el oportunismo viene siendo el nuevo dogma en Perú Libre. A Bermejo, quien impulsa su agenda prococalera, se le suma el congresista Guido Bellido, quien señaló que el lazo que “lo une” a Vladimir Cerrón, investigado por lavado de activos en el caso Los Dinámicos del Centro, se limita solo “al vínculo partidario”. Sálvese quien pueda.

Carhuapoma en Essalud

¿Quién es su padrino?

El cuestionado presidente de Essalud, Mario Carhuapoma, denunciado por violencia familiar y por manejar en estado de ebriedad, además de otras irregularidades en la contratación de personal, anunció que seguirá dirigiendo la entidad pese a que desde el Ministerio de Trabajo, encabezado por Betssy Chavez, se habría decidido separarlo. ¿Por qué se demoran en sacarlo? ¿Quién es su padrino? ¿Quién lo protege?

PRESIDENTE EJECUTIVO DE ESSALUD DR. QF MARIO CARHUAPOMA YANCE SUPERVISA PROCESO DE INOCULACION EN VACUNATORIOS DEL REAL FELIPE. (Foto: Cesar Bueno / GEC)

Sendero en Brasil

Bajo la lupa

Integrantes de la Comisión de Defensa del Congreso pedirán que se investigue el “homenaje” al cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso en Brasil. Los legisladores Jeny López (FP) y José Williams (Avanza País) solicitarán que el Ministerio de Relaciones Exteriores tome acción frente a las loas a Abimael Guzmán en Rondonia. “Si esto lo hacen en Brasil, lo van a volver a hacer, a lo mejor en Europa en otra fecha”, advirtió el especialista en asuntos de seguridad Pedro Yaranga.

Hasta al Cristo Morado le piden un milagro para erradicar la influencia del comunismo y Sendero Luminoso en el gobierno. El sábado ultimo, decenas de personas participaron de un cacerollazo en rechazo del gobierno de Pedro Castillo, en la Av. Brasil, en Breña. Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec

Agenda minera

Premier viaja al sur

La premier Mirtha Vásquez tiene una prueba de fuego hoy, cuando, a las 10 de la mañana, se reúna en Apurímac con las autoridades locales de las provincias de Cotabambas y Grau, que mantienen un paro indefinido que afecta el corredor minero. Veremos si negocia mejor que su antecesor, Guido Bellido.

Tras el fallecimiento del congresista Fernando Herrera, la Junta de Portavoces reprogramó la sesión respecto al voto de confianza para el Gabinete liderado por Mirtha Vásquez. (Foto: PCM)

