Reservistas en Palacio

Cayeron redonditos

Tras la liberación de Antauro Humala, varios reservistas del Ejército se concentraron en la Plaza San Martín y marcharon con dirección a Palacio de Gobierno para exigir reconocimientos del Estado por luchar contra el terrorismo. Un día antes, Jorge Montoya (RP) les aconsejó no ir porque Castillo les ofrecería cosas que nunca iba a cumplir y, encima, parecería que respaldan su gestión. Dicho y hecho. Ayer les ofreció el oro y el moro. No la vieron.

Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec

Castillo y el bolsillo

El subconsciente pesa

Antes de esa actividad, en La Libertad, Pedro Castillo dijo –falsamente, por cierto– que la empresa Telefónica pagaría su deuda, pero se le fue la lengua en su discurso. “Se ha dispuesto a pagar su deuda al pueblo peruano para invertir en salud y educación. Esos centavos no irán al bolsillo del presidente, irán para pagar esta deuda con el pueblo”, alegó. Parece que tiene muy presente la relación “bolsillo del presidente” con dineros ajenos.

(Foto: El Comercio)

AP con cuestionados voceros

‘Los Niños’ al mando

Podrán tener su militancia suspendida en Acción Popular, pero en el Congreso ‘Los Niños’ siguen haciendo de las suyas. Elvis Vergara, el aún vocero de la bancada de la lampa, acreditó ante Oficialía Mayor a los voceros alternos de su grupo. Uno de ellos es Juan Carlos Mori, quien junto a Vergara es investigado por tráfico de influencias en la presunta organización criminal del Ejecutivo. Unas joyitas.

(Foto: Congreso)

No le alcanza el sueldo

Las cuentas de Limachi

En plena crisis alimentaria, Nieves Limachi (Perú Democrático) reveló que su sueldo de congresista no le alcanza para vivir. “No, no me alcanza (el sueldo de congresista), yo tengo deuda hipotecaria. Voy a pagar, sí voy a pagar, de acuerdo a mis posibilidades”, dijo a Radio Uno de Tacna. Sus posibilidades bordean los S/15 mil mensuales. ¿Que dirán los que ganan el mínimo? ¿Será por eso que vaaarios ‘padres y madres de la patria’ no quieren un adelanto de elecciones? Mmm solitos se venden.

Cerrón busca autolimpiarse

La paja en el ojo ajeno...

El dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aprovechó el caos en el Ejecutivo para intentar limpiar a sus dinámicos. “Están apareciendo, según la Fiscalía, los aportantes a la campaña de Pedro Castillo y cada vez derrumbándose y con menos pruebas la teoría de Los Dinámicos (del Centro)”, escribió en Twitter. ¿Perdón? Le refrescamos la memoria en este caso. La Fiscalía ya acreditó que esta organización, encabezada por Cerrón, tuvo como propósito la captación de dinero ilegal proveniente del tráfico de brevetes y contratos de trabajo para financiar la campaña de Perú Libre. Incluso, parte de ese dinero fue para comprar el local partidario en Lima.

(Foto: archivo GEC)