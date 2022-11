PPK reaparece

Otra vez en el ruedo

Sonriente y haciendo gala de buen humor se dejó ver el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en una ceremonia organizada por la Universidad San Ignacio de Loyola en la que distinguió al expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo Enrique Iglesias con la Medalla Valores Democráticos Fernando Belaunde Terry. PPK se reencontró con viejos conocidos en la que fue su primera actividad pública desde que el Poder Judicial le varió el arresto domiciliario por comparecencia con restricciones.

(Foto: El Comercio)

Raúl Diez Canseco

No se oye, padre

En dicha actividad participó Raúl Diez Canseco Terry, el fundador presidente de USIL, quien sostuvo que “la pobreza impide que se asiente la democracia”. “La democracia está en peligro. Existen problemas de forma y de fondo que es necesario resolver; sin servicios básicos, sin agua, sin electricidad, es muy difícil pedirle a la gente que defienda la democracia”, comentó. Pero no se oye en Palacio...

Las reflexiones de Salas

Snif, snif...

Alejandro Salas, el vocero 24/7 del presidente Pedro Castillo –quien, para más señas, funge de ministro de Trabajo en sus ratos libres– dijo que su jefecito está “prácticamente secuestrado en el país, sin poder salir del país, sin poder relacionarse con el mundo; no es normal lo que está pasando”, se lamentó. Snif, snif. Sí pues, no es normal lo que pasa en el país, con un presidente con seis carpetas fiscales abiertas por graves denuncias de corrupción, más de 70 ministros en poco más de un año, exministros y familiares prófugos, etc...

Desagravio

Toma nota, Aníbal

Hoy, al mediodía, en el Parque Reducto Nº 2, habrá un acto público de desagravio a las familias miraflorinas y de rechazo a las expresiones “ofensivas y estigmatizadores” formuladas por el primer ministro Aníbal Torres, quien señaló, días atrás, que en ese distrito y en el de San Isidro, a los niños y jóvenes se les deforma la mente y se les hace creer que son seres superiores. Ayer, para ‘lavarse la cara’, el premier se puso a bailar con un grupo de niños en una actividad en la región Arequipa. Tan pero tan “espontáneo” resultó el gesto que no convenció. Será para la próxima.

Comisión de Ética

Ventura bajo la lupa

La Comisión de Ética Parlamentaria inició una indagación preliminar al congresista por Fuerza Popular Héctor Ventura –también titular de la Comisión de Fiscalización– tras la denuncia del efectivo PNP Santos Ramírez Cabanillas, quien ha acusado al legislador de haberle propinado una patada que le provocó una lesión en el pie derecho por demorar en abrir una reja de acceso hacia el Parlamento. A ver en qué termina todo esto.