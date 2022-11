Premio IPYS - Reportaje escrito

En recuerdo a Jorge

La partida del amigo y colega Jorge Saldaña Ramírez nos duele, pero nos queda en el corazón y en la mente el recuerdo de las incontables jornadas periodísticas compartidas con quien fue el mejor cronista parlamentario de la prensa escrita en los últimos años. En virtud a ello, desde Perú21 planteamos que el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) distinga con su nombre el premio que anualmente otorga la institución al mejor trabajo de la categoría Reportaje Escrito.

A mucha ¿honra? - I

El ‘Niño’ Doroteo

El recientemente sentenciado congresista por Acción Popular, Raúl Doroteo, dijo que está orgulloso de ser sindicado como integrante del llamado grupo ‘Los Niños’ que, según el Ministerio Público, se habría puesto al servicio de Pedro Castillo a cambio de una serie de beneficios en contratos y obras del Ministerio de Transportes. A ver si le queda algo de orgullo cuando el caso llegue al Poder Judicial.

A mucha ¿honra? - II

Honor compartido

“Para nosotros es un honor que nos comparen (con los niños). El niño siempre representa una imagen de ser una persona culta, con muchos valores; el niño está en pleno proceso (de crecimiento)”, arguyó. “¿Una persona culta?”. Habrá que ver si sus colegas parlamentarios Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Ilich López y Juan Carlos Mori opinan lo mismo.

Lo querían como premier

Coqueteos

A propósito del reclamo para que Aníbal Torres se aleje del premierato, el alcalde electo de Lima, Rafael López Aliaga, sostuvo que el jefe de Estado “ya me ha llamado varias veces para (ser) premier”. Una de ellas fue hace un año. “Puse ciertas condiciones, (...) le dije que iría con ministros que sean de mi confianza, lo cual me fue negado”, comentó. Agregó, sin embargo, que con toda la corrupción que ahora se conoce no daría su aval a “una persona intrínsecamente corrupta”. Bueno, él no lo hará, pero sí los 19 que conforman el cuestionado gabinete Torres.

Sacan cara por Betssy

Vocero a la carta

Alejandro Salas, ministro de Trabajo, dejó por un momento la vocería que realiza a tiempo completo en defensa del presidente Castillo. Fue al consultársele por su coleguita de Cultura, Betssy Chávez, a quien la Fiscalía le ha abierto una investigación preliminar por supuesto favorecimiento a los familiares de su pareja sentimental Abel Sotelo. “Hay que tomar las cosas con detenimiento, escuchar bien los descargos, es una colega, ella ha manifestado que las personas sobre las que formulan denuncia no son familiares ni tienen parentesco (con ella)”, alegó. Mejor que se dedique a atender los asuntos de su cartera que bastante tiene por corregir.

