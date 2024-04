CERRÓN SE FROTA LAS MANOS

No afectan tanto…..

El aumento del bono por función congresal en más de 3 mil soles, que lo tenían bajo siete llaves, hizo explotar la capacidad imaginativa de algunos de nuestros padres de la patria, que están felices por esa decisión de la Mesa Directiva del Congreso. Por ejemplo, Waldemar Cerrón justificó el jugoso incremento con el hecho de que, según él, esto no afecta tanto a la economía y que, más bien, permite dar servicios de calidad a la población. “No es un aumento como se está mencionando”, dijo y se atrevió luego a decir que la imagen del Parlamento no se verá afectada porque en algunas regiones tiene buena aprobación. No solo son aprovechados, sino ciegos y sordos.

(Foto: Congreso)

TRABAJAN MUCHO

Mil razones

Más patético aún fue escuchar la defensa de la congresista Kelly Portalatino, quien sostuvo que los parlamentarios se merecen esa suma adicional, pues ellos están haciendo “la chamba del Ejecutivo”. ¿Qué cosa? No solo no saben diferenciar las atribuciones de cada poder del Estado sino que, por el contrario, lo que se ve es escándalo tras escándalo y blindaje tras blindaje. En Perú Libre esa parece ser la única urgencia, pues su colega María Agüero dijo meses antes, sin ningún rubor, que el sueldo que recibía no le alcanzaba. ¡Tremendos padres de la patria!

(Foto: Minsa)

ACUÑA EN LO MISMO

Qué tal raza

Durante el Segundo Congreso Regional de APP, en Pisco, el dueño de ese partido, César Acuña, se llenó la boca hablando de la lucha contra la corrupción: “Somos una raza distinta porque no somos corruptos, porque no robamos la esperanza de los niños, de los jóvenes, de la gente humilde... no somos sinvergüenzas y no estamos empeñados con nadie”, dijo eufórico. Bueno, por lo pronto haría bien en recordar que uno de los ministros de Dina Boluarte, con quien últimamente suele andar de amiguitos y de padres putativos de Trujillo y del Perú, es nada menos que de las filas de su partido. O sea que tan independiente y tan transparente en la lucha contra la corrupción digamos que no es.

ADRIANZÉN, EL ABOGADO

Era solo simulacro

Muy peculiar la explicación que diera ayer el premier Gustavo Adrianzén cuando se le preguntó sobre la revelación de un testigo protegido, difundida en Cuarto poder, sobre el favor que le habría hecho la Fiscalía de Patricia Benavides a Dina Boluarte al facilitarle con anticipación las preguntas del interrogatorio sobre el caso de las muertes durante las protestas. “No solo no se filtraron esas preguntas, sino que alguna mente afiebrada tiene que haber llegado a esas conclusiones. Los abogados hacemos un simulacro previo... tú te puedes dar cuenta de qué preguntas podrían hacerte”. O sea, no eran las fijas. Mmm.

(Foto: PCM)