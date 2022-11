López Aliaga vs. Luna Gálvez

Bronca a la vista

Ansioso por tomar las riendas de la Municipalidad de Lima de forma oficial, el electo alcalde Rafael López Aliaga no pierde la oportunidad de intervenir en asuntos sobre la metrópoli. Ayer le envió un mensajito al congresista y dueño de Podemos Perú, José Luna Gálvez. “El presidente de la Comisión de Presupuesto viene bloqueando las iniciativas que representan mejoras en el presupuesto para ollas comunes y seguridad ciudadana (...). Esperemos que deje los resentimientos de lado y apoye a los vecinos de Lima”, escribió en Twitter. ¿Sugerencia o ultimátum?

López Obrador y Castillo

El valor de la amistad

Parece que a Pedro Castillo lo quieren más afuera que en su propio país. Resulta que su homólogo en México, Andrés Manuel López Obrador, deslizó la posibilidad de aplazar la reunión de la Alianza del Pacífico en su país ya que el mandatario peruano no podrá asistir. “Es muy probable, voy a hacer unas consultas (...) que se cancele el encuentro de los países de la Alianza del Pacífico porque no le dieron permiso de asistir al presidente del Perú”, declaró ayer. ¡Qué buen amigo!, que espere sentado nomás, porque está bien difícil que el profe pueda viajar pronto.

(Foto de la Presidencia de México / AFP)

Alva y su reunión con la OEA

La del estribo

María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso, no es vocera de su bancada (Acción Popular) ni miembro de la Mesa Directiva, pero no quiso quedarse con las ganas de hablar con la misión de la OEA de manera personal. Ayer informó que se reunirá con el grupo el miércoles 23 de noviembre, a las 8:00 a.m., ya casi cuando los comisionados toman el vuelo de regreso a sus países. “Me reuniré como expresidenta del Congreso y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso”, recalcó. Bueno, ojalá aproveche la ventana y brinde una contundente exposición al organismo sobre la situación en el país. Lo que abunda no hace daño.

(Foto: Congreso)

Apuesta por nuevas elecciones

Calle, su proyecto y la OEA

A propósito del grupo de alto nivel de la OEA y sus reuniones oficiales, la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle (PP), reveló, tras la reunión que sostuvo la Mesa Directiva con la misión especial, que los representantes de la OEA vieron con buenos ojos la implementación de su proyecto de ley Nos Vamos Todos. “Les mencioné mi proyecto de ley, que es Nos Vamos Todos, para darnos una nueva oportunidad como país”, sostuvo Calle. Bueno, no sería raro que, al ver al país de cabeza, los de la OEA piensen que es lo más sensato.

(Foto: GEC)