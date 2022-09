Comitiva - I

Felices en NY

El presidente Pedro Castillo ya se encuentra en Nueva York, donde participará en el foro de la ONU. Hoy asistirá a la Cumbre sobre la Transformación de la Educación y mañana intervendrá, como séptimo orador, en el debate de la Asamblea General. La comitiva, en la que se coló la primera dama Lilia Paredes, pese al requerimiento fiscal de no salir del país, lleva a cuatro ministros: César Landa, Roberto Sánchez, Rosendo Serna y Kurt Burneo.

(Foto: @presidenciaperu / Twitter)

Comitiva - II

La agenda de Kurt

El titular del MEF ya se hizo de una agenda simultánea para justificar su presencia. Según una nota de prensa del sector, Kurt Burneo tendrá una “intensa agenda de actividades” en Nueva York. Participará en una reunión con ejecutivos de Americas Society / Council of the Americas (AS/COA), en otra con inversionistas de distintos sectores y representantes de empresas calificadoras de riesgo. De los otros ministros no se sabe aún de una agenda en particular. Al parecer, les bastará con acompañar al presidente Castillo a todas partes y hacer algo de turismo y compras.

Subcomisión

Agenda clave

Luego de más de un mes y medio de iniciado el periodo de sesiones 2022- 2023, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por fin se instalará hoy, a las 5:00 p.m., bajo la dirección de Lady Camones (APP), quien promete inyectarle celeridad al trabajo. Camones empezará dando cuenta de una serie de denuncias pendientes como el desafuero de Freddy Díaz, ‘Los Niños’ de AP y la denuncia contra la vicepresidenta Dina Boluarte.

Foto: Congreso

Secretismo judicial

La sinrazón de Benji

El abogado del presidente Castillo, Benji Espinoza, ya no sabe qué hacer para sacar de los reflectores de la Fiscalía y de la prensa independiente a su patrocinado y al entorno palaciego. “Presunción de inocencia como regla de trato. Las autoridades deben abstenerse de exhibir públicamente ante la prensa a las personas involucradas en un delito porque se generan juicios de valor en relación con los hechos”, señaló en su cuenta de Twitter. ¿O sea, nos pide que no se hable más de los faenones en el MTC, en Vivienda, etc.?, porque, ¿cómo dar cuenta de estos de escándalos de corrupción si no se menciona a los presuntos implicados? Vaya abogado y vaya petición.

(Foto: El Comercio)

Allanamientos

Palacio, una y otra vez

A propósito de los escándalos, los continuos allanamientos en Palacio de Gobierno han merecido todo tipo de comentarios en las redes sociales. Para el exministro Wilfredo Pedraza, “Palacio ha sido objeto de más allanamientos que las Malvinas y Polvos Azules”. Sin duda, el hecho quedará en los anales de la historia política y judicial del Perú.

