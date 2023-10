CARTA AL PAPA - I

Llora el ‘prosor’

Pedro Castillo debe estar que echa chispas tras ver la foto de Dina Boluarte junto al papa Francisco. Tan picón se puso el ‘prosor’ con el viaje de la mandataria al Vaticano que hasta le escribió una carta al Sumo Pontífice desde prisión para victimizarse, denunciar que es maltratado y recordarle que el Congreso impidió su viaje a Italia el año pasado. “Papa Francisco, este Congreso fujimorista impidió mi viaje para verlo a usted en 2022, luego de su cálida invitación”, escribió desde su encierro el exmandatario.

CARTA AL PAPA - II

Contra Dina

El chotano no escondió su bronca y envidia a lo largo de la misiva, escrita con su puño y letra, y arremetió contra su excompañera de plancha presidencial, a la que califica de liderar una dictadura, y quien sí pudo fotografiarse con Su Santidad. “Este Congreso repudiado por el pueblo le ha otorgado autorización a una presidenta ilegítima que no la reciben en ninguna provincia y le exigen su renuncia”, se lee en la carta del golpista, que al parecer intentó conmover al Papa con su narrativa, la de siempre, esa de que no lo dejaron gobernar y no querían que el presidente del Perú sea un campesino de Cajamarca.

Pedro Castillo

CÉSAR ACUÑA

El desconfiado

Amo y señor de su partido, César Acuña hace y deshace en Alianza para el Progreso e impone su dictadura en su bancada congresal, dentro de la cual parece desconfiar de algunos integrantes. Un informe de Cuarto poder revela cómo ordenó a sus parlamentarios a mostrar su voto durante la elección que llevó a Lady Camones a la presidencia del Legislativo, aunque fue censurada días después. Pese a la directiva, congresistas como Roberto Chiabra ni caso le hicieron y no se sometieron a las desconfiadas pretensiones de su líder. Los que cumplieron al pie de la letra la orden acuñista fueron premiados luego hasta con la presidencia de una comisión.

Foto: Randy Reyes

ACUÑA Y UGARTE

‘Mochasueldos’ en la mira

Y antes de que inicien su esperada semana de representación, los integrantes de la Subcomisión de Comisión de Acusaciones Constitucionales verán esta semana las denuncias contra María Acuña y Katy Ugarte, investigadas por ‘mochasueldos’. El caso de la apepista ha sido programado para mañana martes, mientras que la audiencia contra la representante de Unidad y Diálogo el viernes 20. Las denuncias fueron asumidas por Kira Alcarraz y en ellas se señala que ambas habrían incurrido en el delito de concusión. ¿Las blindarán?